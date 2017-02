Trenčín má novú koncepciu športu. Má priniesť systém a prístupnosť

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 8. februára (TASR) – Vznik koncepčného systému finančných dotácií pre šport a zjednotenie záujmov športového a telovýchovného hnutia je hlavným cieľom Koncepcie rozvoja športu v Trenčíne. Koncepciu na dnešnom zasadnutí schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.Podľa predkladateľa materiálu, predsedu komisie mládeže a športu Ľubomíra Horného, doterajší prístup k riešeniu problematiky športu v meste nebol koncepčný a nedokázal využiť naplno potenciál, ktorý je možné využiť v športovej oblasti. Transformačný proces v športe a telovýchove musí podľa neho byť mestom riadený tak, aby sa zachovali doterajšie pozitívne prvky a zaviedli sa taktiež nové a moderné, ktoré budú pomáhať najmä širokej populácii menej majetných občanov mesta, sociálne slabším obyvateľom a prinesú potrebné krytie finančných nákladov na ich športovanie.„Zmyslom koncepcie je účelová dostupnosť športových a telovýchovných objektov pre školopovinnú mládež, ale aj pre širokú športovú verejnosť tak, ako je to bežné vo vyspelých európskych štátoch. Cieľom je dostať šport a športovanie do povedomia a dennej praxe všetkých obyvateľov Trenčína, predovšetkým však detí s ohľadom na ich zdravie, duševnú a telesnú pohodu v osobnom a spoločenskom živote. Je predpoklad, že navrhované ciele a opatrenia sa priamo odzrkadlia vo výkonnostnom športe miestnych športových klubov a prinesú v dohľadnom čase pozitívne výsledky,“ uviedol Horný v dôvodovej správe.Ako dodal, nie je predpoklad, že sa v krátkom čase podarí kvalitne a uspokojivo vyriešiť všetky opatrenia v navrhovanej Koncepcii rozvoja športu. Verí však, že hlavné ciele, zámery a opatrenia budú rozpracované do konkrétnych presných a postupných úloh.„Sme presvedčení o tom, že predložená koncepcia sa stane v dlhšom časovom období východiskom aj pre riešenie úloh krátkodobej povahy. Koncepcia športu bude po nejakom období opätovne zanalyzovaná a následne prehodnotená a novelizovaná, aby bola prispôsobená aktuálnym podmienkam športu v meste Trenčín,“ uzavrel Horný.