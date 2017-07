Trenčín musí v Izraeli streliť gól, Ševela: Budeme útočiť

Trenčan Jakub Paur sa teší po vyrovnávajúcom góle v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Bnei Jehuda Tel Aviv, 13. júla 2017 v Myjave. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 14. júla (TASR) - Herne dominovali, ale opäť nezvládli úvod zápasu a napokon doplatili aj na slabšiu efektivitu. Futbalisti Trenčína v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2017/2018 strelili gruzínskemu Kutaisi 8 gólov, vo štvrtok na Myjave izraelskému Bnei Jehuda Tel Aviv len jeden. Preto sa zrodila v úvodnom súboji remíza 1:1. Odveta sa hrá vo štvrtok 20. júla v Izraeli.Trenčania inkasovali už v 3. minúte z kopačky litovského útočníka Tel Avivu Nerijusa Valskisa. Zverenci trénera Martina Ševelu dokázali vyrovnať v 59. minúte po góle Jakuba Paura. Slovenský zástupca však ide do Izraela zvíťaziť a postúpiť, čo jasne deklarovali kouč Ševela aj jeho zverenci.povedal brankár Adrián Chovan a na margo zlých vstupov do súbojov dodal:hodnotil súboj Ševela, podľa ktorého zďaleka nie je o postupujúcom rozhodnuté:Lodivod AS vie, kde jeho tím momentálne tlačí topánka, a že na pôde Tel Avivu bude musieť opäť hrať ofenzívne:Kapitán "bielo-červených" Peter Kleščík podotkol, že až na úvod mali Trenčania oveľa viac z hry, no musia opäť nájsť gólový kľúč k bránke Bnei Jehuda: