Trenčín nakúpi drevené stánky na mestské podujatia

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 21. septembra (TASR) – Mesto Trenčín chce kúpiť 16 drevených stánkov, ktoré by sa mali využívať celoročne počas rôznych podujatí. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania schválili na stredajšom (20.9.) zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.Ako informoval primátor Trenčína Richard Rybníček, v cene stánkov je zahrnutá ich výroba, elektrifikácia a doprava. Stánky budú drevené a uzamykateľné s dôrazom na ľahkú manipuláciu a montáž. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 49.998 eur bez DPH.V prípade, ak by v procese verejného obstarávania bola vygenerovaná úspora, ktorá umožní kúpu ďalších stánkov, mesto vyhlási nové verejné obstarávanie na ďalšie stánky, a to až do vyčerpania sumy 49.998 eur. Finančné krytie zákazky schválili poslanci zmenou programového rozpočtu mesta na tento rok.