Trenčín odštartoval bez veľkých zmien, Kleščík: Chceme byť v šestke

Hráči klubu AS Trenčín odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2017/18, 5. januára 2018 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program zimnej prípravy AS Trenčín:



13. januára: Baník Ostrava - AS Trenčín

20. januára: AS Trenčín - AFC Nové Mesto nad Váhom

24. januára - 3. februára: prípravný kemp Belek (Tur.)

27. januára: AS Trenčín - HNK Hajduk Split

30. januára: AS Trenčín - FK Dinamo Moskva

2. februára: AS Trenčín - FK Napredak Kruševac

10. februára: AS Trenčín - Inter Bratislava

Trenčín 5. januára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali v piatok zimnú prípravu, v rámci ktorej odohrajú šesť prípravných stretnutí. Tri z nich čakajú na zverencov trénerského tandemu Vladimír Cifranič - Roman Marčok na sústredení v tureckom Beleku.Mužstvo opustil stredopoliar Ricky van Haaren, ktorý zamieril ku fortunaligovému konkurentovi ŠK Slovan Bratislava. K ďalším výrazným zásahom do kabíny zatiaľ neprišlo, aj keď intenzívny záujem je o útočníka Rangela Jangu, ktorý sa ocitol v hľadáčiku belgického Gentu. Novou tvárou v tíme AS je stredopoliar Joey Sleegers, ktorý prišiel z Nijmegenu.povedal kapitán AS Trenčín Peter Kleščík.V sobotu 6. januára odohrá mužstvo interný modelovaný zápas. Prvé oficiálne prípravné stretnutie odohrá AS v sobotu 13. januára proti Baníku Ostrava na jeho ihrisku. Doma sa predstaví o týždeň neskôr 20. januára proti druholigovému Novému Mestu nad Váhom. O štyri dni neskôr tím odcestuje do tureckého Beleku, kde strávi jedenásť dní. Počas zimného tréningového kempu odohrá tri prípravné stretnutia - proti Hajduku Split, Dinamu Moskva a Napredaku Kruševac.Pred štartom jarnej časti sezóny, ktorý je naplánovaný na 17. februára, čaká ešte šiesty tím fortunaligovej tabuľky domáca generálka. V sobotu 10. februára privíta na Sihoti druholigový Inter Bratislava.