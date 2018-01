Trenčín opäť utrpel porážku, Nitra porazila Liptovský Mikuláš

Na snímke zľava brankár Michal Valent (Trenčín) a Petr Kafka (Košice) a Radek Dlouhý (Trenčín) v zápase 33. kola Tipsport ligy HC Košice - HK Dukla Trenčín 3. januára 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

HC Košice - HK Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)



Góly: 22. Šoltés (Pulli, Boltun), 39. Jenčík (Spilar, Šedivý), 51. Petráš (Klíma, Čížek), 60. Šoltés (Nagy, Boltun) - 21. Ölvecký (Starosta, Varga), 32. Bezúch (Radivojevič, Mikula). Rozhodovali: D. Konc, J. Konc - Smrek, Kollár, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5687 divákov.



HC Košice:Lundström - Dudáš, Šedivý, Čížek, Kessel, Pulli, Koch, Michalčin - Spilar, Pacan, Jenčík - Kafka, Hovorka, Suja - Hričina, Boltun, Nagy - Šoltés, Vrábeľ, Klíma - Petráš



HK Dukla Trenčín: Valent - Bohunický, Starosta, Cebák, Frühauf, Pač, Holenda, Themár - Varga, Ölvecký, Radivojevič - Bezúch, M. Růžička, Sojčík - Hecl, Dlouhý, Mikula - Gašparovič, Pardavý, Švec

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)



Góly: 58. B. Rapáč (Suchý)- 23. Paulovič (Krištof, Macík), 28. Macík (Paulovič, Rais), 57. Slovák (Ordzovenský). Rozhodovali: Kalina, Snášel - Korba, Jobbágy, vylúčení: 7:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 900 divákov



Liptovský Mikuláš:Košarišťan - Gründling, Nemec, Suchý, Kuráli, Moravčík, Tabaček, Mezovský, Nádašdi – Števuliak, Langhammer, Huna – R. Rapáč, Uhrík, B. Rapáč – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Laco, Piatka, Vybíral



Nitra: Lawson – Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Rýgl, Versteeg, Korím, Mich. Pupák – Paulovič, Krištof, Macík – Blackwater, Slovák, Kovacs – H. Ručkay, J. Ručkay, Csányi – Mir. Pupák, Ondrušek, Fominych



Košice 3. januára (TASR) - Takto sa hralo v 33. kole hokejovej Tipsport ligy.Košičania nastúpili už pod vedením trénerskej dvojice Marcel Šimurda - Peter Bartoš a do ich zostavy sa vrátil kapitán Ladislav Nagy. V drese Trenčína sa prvýkrát predstavil český útočník Marek Růžička. Od úvodu bolo vidieť, že sa stretli tímy z horných poschodí tabuľky. Hralo sa vo veľkom nasadení, no prvá tretina nepriniesla veľa vyložených gólových príležitostí. V 5. minúte trenčiansky útočník Hecl v úniku dvoch proti jednému prestrelil bránku a v 16. minúte Košičan Klíma neprekonal Valenta z tesnej blízkosti. Gól nepriniesla ani trenčianska presilovka v 18. minúte, v ktorej Mikula trafil iba pravú žrď Lundströmovej bránky.Druhá časť bola v ostrom kontraste s gólovo neúrodnou prvou. Už po 40 sekundách sa ujal nenápadný pokus Trenčana Ölveckého, ktorý obišiel bránku a strelou z otočky prekvapil Lundströma. Domáci však na vyrovnanie čakali iba 31 sekúnd, keď Šoltés tečoval Pulliho strelu do Valentovej bránky - 1:1. Zaujímavé momenty priniesla trenčianska presilovka v 28. minúte. V nej najskôr Nagy neskóroval v oslabení a následne sa nepresadil ani Trenčan Sojčík. Domáci útočník Pacan sa po návrate z trestnej lavice dostal do úniku, v ktorom ho fauloval Frühauf, ale Kanaďan z nariadeného trestného strieľania Valenta neprekonal. Trenčania získali náskok späť v 32. minúte, keď v presilovke Radivojevič našiel Bezúcha, ktorý využil zakrytý výhľad Lundströma - 2:1. V 39. minúte aj domáci ukázali, že vedia využiť presilovku. Spilar vysunul Jenčíka, ktorý trafil ideálne - 2:2.Domáci boli v úvode tretej časti aktívnejší, čo mohol v 46. minúte gólom potvrdiť Vrábeľ, ale individuálnu akciu nedoviedol do želaného konca. Pre Košičanov však lepšie dopadla situácia v 51. minúte, keď v úniku dvoch na jedného Petráš zužitkoval Klímovu prihrávku - 3:2. Trenčania sa v záverečných troch minútach dostali do tlaku, skúsili aj hru bez brankára, ale počas nej inkasovali štvrtý gól od Šoltésa.Prvá časť bola z oboch strán opatrná. Domáci mali dobrú možnosť otvoriť skóre už po necelej minúte, no v presilovke o jedného hráča sa do vážnej šance nedostali. V 8. minúte sa odhodlal k tvrdej strele od modrej Nádašdi, no jeho pokus aj menšími problémy dokázal Lawson zneškodniť. Skóre mohol otvoriť na opačnej strane Krištof, ktorý ani na trikrát neprekonal Košarišťana. Posledná päťminútovka prvého dejstva sa dohrala v pokojnom tempe. Oba tímy nič neriskovali, zakončenia domáceho Laca, na druhej strane Krištofa bezgólový stav nezmenili.Pár sekúnd od začiatku druhej tretiny si presilovku zahrali aj hostia. Počas nej si "Corgoni" síce vypracovali zo dve dobré príležitosti, no skóre otvorili krátko po skončení početnej výhody. V 23. minúte našla Krištofova prihrávka medzi kruhmi osamoteného Pauloviča, ktorý presnou strelou do horného rohu nedal šancu mikulášskemu brankárovi. Liptáci sa snažili zápas vyrovnať, no ich hra smerom dopredu bola poriadne utrápená, čo iba podčiarkli druhým gólom hostia. V 28. minúte našiel Paulovič pred bránou Macíka, ktorý ešte z prvej strely neuspel, no následnou dorážkou nedal šancu Košarišťanovi. V 32. minúte mohol navýšiť vedenie svojho tímu Pupák, lenže Košarišťan vytlačil lapačkou puk do žrde. Pred druhou sirénou mohol znížiť M. Sukeľ, ale v nájazde neprekonal dobre chytajúceho Lawsona.Rysujúca sa desiata prehra v rade zväzovala korčule zverencom Pavla Paukovčeka aj v tretej tretine. Liptáci síce prehrávali o dva góly, lenže do útoku sa dostávali iba sporadicky. Nitra si skúsene kontrolovala náskok umnou hrou v obrannom pásme súpera. Domáci pohrozili až v 51. minúte. Huna našiel na modrej Tabačeka, ktorého tvrdú strelu z prvej zlikvidoval Lawson. Zápas ožil v poslednej päťminútovke. Najskôr vzruch pred Košarišťanom spôsobil tutovkou Macík, no na 3:0 zvýšil až o tridsať sekúnd Slovák, ktorého gól po telefonickej vsuvke musel potvrdiť až videorozhodca. Čestný zásah Liptovského Mikuláša prišiel necelé tri minúty pred záverečnou sirénou. B. Rapáč to zobral na seba a peknou individuálnou akciou vymietol pravý roh nitrianskej brány.