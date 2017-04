Trenčín otočil zápas, čerstvého majstra zo Žiliny zdolal 2:1

Na snímke sprava hráči Trenčína Giorgi Beridze a Rangelo Maria Janga oslavujú gól v zápase 29. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - MŠK Žilina v piatok 28. apríla 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Fortuna liga - 29. kolo:



AS Trenčín - MŠK Žilina 2:1 (1:1)

Góly: 31. Beridze, 66. Janga - 21. Šejdajev. ŽK: Lawrence - Hlohovský, Vavro. Rozhodovali: Sedlák – Ferenc, Pozor, 2592 divákov.



zostavy:



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu (90.+ Udeh) – Paur, Ubbink – Beridze, Janga (86. Mance), Kvocera (62. M. Klooster)



Žilina: Volešák – Vavro, Jaramillo (64. Mazáň), Kaša, Holúbek – Káčer, Diaz (80. Mráz), Škvarka – Špalek, Šejdajev, Hlohovský (71. Jánošík)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 28. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 29. kola Fortuna ligy 2016/2017 nad už istým šampiónom MŠK Žilina 2:1. Domáci dokázali otočiť nepriaznivý stav, víťazný gól zaznamenal v 66. minúte holandský legionár Rangelo Janga.Trenčania privítali čerstvého majstra potleskom, veď v zostave šampióna i na lavičke je viacero osôb s trenčianskou minulosťou. Úvod zápasu očakávané ofenzívne predstavenie nepriniesol. Oba tímy vychádzali predovšetkým zo zabezpečených obrán. Na prekvapenie sa obe strany snažili o jednoduchý prechod cez stredné pásmo. V 16. min hlavičkoval po rohovom kope Kleščík a jeden z brániacich hráčov vykopol loptu spred bránkovej čiary. O päť minút otvorili skóre hostia. Na konci kombinačnej akcie bol Šejdajev, ktorý poslal loptu z vnútra šestnástky do siete. V 29. min sa Špalek predral cez Skovajsu. Loptu posunul na Škvarku, ktorý ale z dobrej pozície trafil iba chrbát Špaleka. Trenčania sa vyrovnania dočkali v 31. min. Rýchlonohý Kvocera ponúkol centrovanú loptu Beridzemu a ten "koníčkom" od brvna skóroval na 1:1. V závere polčasu sa s nervami žilinských priaznivcov pohral Volešák, keď mu lopta takmer prešla za bránkovú čiaru.Po prestávke pokračoval zaujímavý futbal. Náznaky šancí pribúdali najmä na strane Trenčína. Tie sa však končili pred pokutovým územím Žiliny. V 63. min mal ideálnu príležitosť strhnúť vedenie na domácu stranu Lawrence. Priamym kopom z ideálnej pozície obstrelil múr, ale minul bránu. O tri minúty už domáci priaznivci radovali. Hostia chceli nechať Trenčanov v ofsajde, no úmysel im nevyšiel. Paur sa na zakončenie neulakomil a Janga už nemal problém zblízka prekonať bezmocného Volešáka. V 75. min vyzval Zubairu do zakončenia Miltona Kloostera. Jeho pokus v poslednej chvíli zrazil Vavro na rohový kop. O dve minúty mal upokojujúci gól na kopačke Skovajsa. Po sóle sa dostal až pred Volešáka, no ten zakročil. V závere Trenčín udržal jednogólové vedenie a tak zostali všetky body doma.