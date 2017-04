Trenčín porazil Ružomberok v 28. kole Fortuna ligy

AS Trenčín, archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1 (0:1)



Góly: 69. Mance, 85. Lawrence - 13. Mareš. Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Lawrence, Šulek, Beridze - P. Maslo, Macík, 2114 divákov



Zostavy a striedania:



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu (82. Gong) – Paur, Ubbink – Kvocera (64. Mance), Janga, Beridze



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec – Nagy, Faško, Daniel (74. Lačný), Ďubek (78. Gerát), Gál-Andrezly - Mareš

Trenčín 22. apríla (TASR) - Už v úvode zápasu pohrozili hostia. Gál-Andrezly však sám nezakončil a center našiel iba pripraveného Šemrinca. Tradičný úvodný tlak majstra neprichádzal, a tak zahrmelo na opačnej strane. Centrovanú loptu nezasiahla obrana, ani na ňu nezareagoval brankár, a Mareš pohodlne otvoril skóre zápasu. O šesť minút mohol Ružomberok viesť dvojgólovým rozdielom. Kleščíkovu malú domov vystihol Gál-Andrezly, no v poslednej chvíli zachránil svoj tím dobrým zákrokom Šemrinec. Trenčania sa nevedeli dostať do tempa. Na koňa ich mohol dostať sklzom Kružliak, ktorý si Beridzeho center takmer zrazil do vlastnej siete. Po polhodine hry predviedli domáci peknú akciu. Loptu si vymenil Ubbink s Jangom a prvý menovaný spoza šestnástky iba tesne prestrelil brvno Marešovej brány. V 38. min vyskúšal Macíkovu pozornosť strelou spoza veľkého vápna Beridze. Tomu lopta vypadla z rúk, ale pred Jangom dokázal nebezpečenstvo zažehnať Ján Maslo. O tri minúty po šikovne zahranom rohovom kope vyškriabal loptu spod brvna Macík.Trenčín nastúpil po prestávke aktívne. Niekoľko náznakov šancí však nemierilo medzi tri žrde. V 56. min sa uvoľnil pred šestnástkou Šulek, loptu posunul na Beridzeho. Jeho strelu dokázal v poslednej chvíli zblokovať križujúci Ján Maslo. Rýchly brejk podnikli hostia v 60. min. Na jeho konci Daniel v sklze netrafil bránu. O dve minúty sa vyhol ofsajdu Mareš, Kleščík ho vytlačil z ideálneho uhla. V 67. min podnikli domáci kombinačnú akciu, na konci ktorej Beridze iba trafil vybehnutého Macíka. O dve minúty sa už domáci radovali. Beridze priťukol loptu striedajúcemu Mancemu, ktorý si krížnou strelou otvoril gólový účet na Slovensku. V 72. min sa dvaja Ružomberčania rútili na jediného obrancu. Všetku zodpovednosť na seba zobral Faško, ale Šemrinec nohou loptu vyrazil na rohový kop. V 83. min mal rozhodnutie na hlave Mance, jeho pokus robinsonádou Macík vyrazil mimo brány. Rozhodnutie napokon priniesla 85. minúta a Ubbinkov roh poslal do siete stopér Lawrence.