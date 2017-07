Trenčín poskytol audit z roku 2011, hrozilo zablokovanie eurofondov

Richard Rybníček Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 25. júla (TASR) – Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru environmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho auditu mesta, ktorý si dalo vypracovať po nástupe úradujúceho primátora Richarda Rybníčka do funkcie. Podľa CEA samospráva audit poskytla až na základe návrhu exekúcie voči mestu Trenčín.Podľa štatutárneho zástupcu CEA a poslanca trenčianskeho mestského zastupiteľstva Richarda Medala spor o sprístupnenie správy z právneho auditu mesta Trenčín sa ťahá od roku 2011. „uviedol Medal.Aktuálnosť materiálu je podľa neho dnes už diskutabilná, ale zverejnenie právneho auditu považuje aj tak za dôležité víťazstvo pre občanov.dodal štatutár CEA s tým, že správa z právneho auditu bude verejnosti k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii CEA v Trenčíne.Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka bol právny audit majetkom advokátskej kancelárie GPL, ktorá ho vypracovala. Mesto jej ho v snahe chrániť svoje záujmy predalo po tom, ako začala CEA požadovať zverejnenie dôverných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Rybníček požiadal o poskytnutie auditu GPL.skonštatoval Rybníček s tým, že išlo o čas, pretože mesto mohlo prísť pre exekúciu o možnosť čerpať osem až desať miliónov eur z eurofondov.Audit z roku 2011 podľa Rybníčka riešil zmluvné vzťahy predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré najviac ohrozovali Trenčín. Vo viacerých kľúčových prípadoch sú už dnes vypovedané zmluvy, prípadne sú vyhraté súdne spory.zdôraznil Rybníček.Medal pripadá primátorovi ako nastrčený niekým, kto sa potrebuje dostať k informáciám, ktorým bežný občan neporozumie. „Neviem, prečo to pán poslanec Medal robil. Mne to príde tak, že tou exekúciou v mene niekoho mesto vydieral. Z toho, čo som ja vycítil, on sa teší z toho, že takto vážny dokument môže zverejniť. Bez ohľadu na to, aké to má dosahy na mesto. Čiže klasický aktivistický príklad toho, kedy mu slovo zodpovednosť nehovorí vôbec nič. A je mu jedno, aké dosahy to má. Keby mu to jedno nebolo, nedal by ako poslanec na svoje vlastné mesto exekúciu, čím ohrozil eurofondy,“ doplnil trenčiansky primátor.Podľa Petra Haňdiaka z advokátskej kancelárie GPL kancelária audit poskytla mestu preto, aby zabránila vysokým škodám, ktoré v dôsledku exekúcie a nemožnosti čerpania eurofondov hrozili.pripomenul Haňdiak.