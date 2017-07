Trenčín postúpil cez Kutaisi, ďalším súperom bude Bnei Jehuda Tel Aviv

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Európska liga UEFA 2017/2018 - odveta 1. predkola:



Torpedo Kutaisi - AS Trenčín 0:3 (0:1)

Góly: 21. a 64. Gong, 49. Beridze. ŽK: Tabatadze - Mance, Beridze, Gong, rozhodoval: Zebec (Chorv.).



zostavy a striedania:



Kutaisi: Kvaschvadze - Churcilava (65. Adamadze), Churcidze (46. Mamasachlisi), Guruli, Kimadze - Tabatadze, Gigauri, Kuchianidze, Tuguši (57. Kvirkvia) - Dolidze, Kapanadze



Trenčín: Chovan - R. Klooster (76. Šulek), Kleščík, Lawrence (82. Julien), Skovajsa - El Mahdioui - Gong, Ubbink, Zubairu, Beridze - Mance (68. Čatakovič)



/prvý zápas: 1:5, do 2. predkola postúpil Trenčín/

Kutaisi 6. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. Po domácej výhre 5:1 nad gruzínskym tímom Torpedo Kutaisi triumfovali aj v odvete na ihrisku súpera, tentoraz výsledkom 3:0.V 2. predkole si Trenčania zmerajú sily s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv. Prvý duel odohrajú doma 13. júla, odveta je na programe o týždeň neskôr v Izraeli.Po opatrnom úvode z oboch strán prebrali taktovku duelu domáci, ktorí museli v ďaždivom počasí dobiehať štvorgólové manko z prvého zápasu. V 10. min sa po peknej akcii z pravej strany dostal vo vnútri pokutového územia k lopte Dolidze a po jeho strele vonkajším priehlavkom predviedol výborný zákrok brankár AS Chovan. V 20. min zaváhal Gong, po jeho chybe na ľavej strane prenikol do šestnástky Kimadze, ale hostí opäť podržal Chovan. Gong následne odčinil svoje zaváhanie, keď sa po individuálnej akcii v strede poľa presadil cez dvoch obrancov súpera a tvrdou strelou do pravého horného rohu prekonal Kvaschvadzeho v bráne Torpeda - 0:1. Domácich gól zaskočil, čo využili Trenčania a vyrovnali hru. Po polhodine hry sa do dobrej príležitosti dostal Kapanadze, ale jeho pokus stačila zblokovať obrana AS. Trenčania mohli navýšiť svoje vedenie tesne pred polčasovou prestávkou z rýchleho protiútoku. Beridze vysunul Manceho, ale ten namiesto prihrávky na voľného Ubbinka strieľal na bránu a Kvaschvadze jeho pokus vyrazil na roh.Akékoľvek šance domácich na prípadný obrat v skóre sa rozplynuli krátko po zmene strán. Veľkú chybu pri rozohrávke urobila defenzíva Torpeda na čele s brankárom Kvaschvadzem, čo využil rýchlonohý Beridze a pohodlne zvýšil na 2:0. Školácke zaváhanie ich tímu nahnevalo niektorých divákov a tí začali opúšťať tribúny Štadióna Ramaza Šengeliu. Kutaisi slúži ku cti, že aj napriek nepriaznivému stavu sa snažili aspoň o čestný úspech. Defenzíva AS na čele s Chovanom však stála na pevných nohách a udržala si čisté konto. Po hodine hry bolo už 3:0 pre hostí, keď domácu obranu vyškolila dvojica Beridze, Gong a druhý menovaný strelil svoj druhý gól v zápase. Trenčania v zostávajúcom priebehu bezpečne doviedli duel do úspešného konca a mohli sa tešiť na dvojzápas s izraelským tímom Bnei Jehuda Tel Aviv, ktorý v uplynulej sezóne Ligat ha'Al obsadil trináste miesto a do EL postúpil ako víťaz národného pohára.