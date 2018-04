Trenčín postúpil do finále play off, o zlato súperí s obhajcom titulu

Radosť hráčov Trenčína po úvodnom góle v šiestom zápase semifinále play off Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 9. apríla 2018 v Trenčíne. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)



Góly: 4. Ölvecký (Radivojevič, Sojčík), 20. Dlouhý (Varga, Mikula), 31. Bezúch (Cebák) - 16. Šišovský (Kováčik), 56. Steen (Ulrych, Coffman). Rozhodovali: J. Konc, Mullner – Výleta, Synek, vylúčení: 8:6 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané).



/konečný stav série: 4:2, do finále postúpil Trenčín/



Trenčín: Valent - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bezúch, Sádecký, Hossa - Varga, Dlouhý, Mikula - Hudec, Švec, Deveaux - Gašparovič



Zvolen: MacIntyre - Kováčik, Bokroš, Hraško, Zeleňák, Ťavoda, Ulrych, Dubeň – Chovan, Kytnár, Šišovský - Kelemen, Špirko, Puliš - Obdržálek, Steén, Coffman - Ďaloga, Fekiač, Török - Matis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. apríla (TASR) -Hokejisti Dukly Trenčín postúpili do finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018. V pondeľňajšom šiestom stretnutí semifinále zdolali na vlastnom ľade HKM Zvolen 3:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Vo finále sa Trenčín stretne s Banskou Bystricou, obhajcom slovenského titulu.Tribúny zimného štadióna Pavla Demitru sa pred úvodným vhadzovaním poriadne zaplnili a gól si zakričali už vo 4. minúte. Radivojevič spätnou prihrávkou našiel Ölveckého a ten umiestnenou strelou k žŕdke nedal MacIntyreovi žiadnu šancu. V 8. minúte mohol vyrovnať Kováčik, no Valent ho vychytal. Na opačnej strane mohol pridať druhý gól Ölvecký. Puk už letel do bránky, ale jeden z brániacich hráčov ho odpálil do bezpečia. V Trenčíne sa hral v prvej tretine výborný hokej. Zvolenu sa podarilo vyrovnať počas presilovej hry. Šišovský v presilovke tečoval Kováčikov projektil od modrej čiary a puk sa zatrepotal v sieti. Do kabín šli napokon s vedením 2:1 Trenčania. Varga v záverečnej minúte spoza bránky prihral Dlouhému a ten trafil ideálne pod hornú žŕdku.Úvodné minúty prostrednej tretiny patrili hosťom. Kováčikov pokus v úvode pokryl Valent. Zvolen nepochodil ani v 29. minúte, keď Obdržálek ani na dvakrát nedostal puk do bránky. Vojaci pridali tretí gól v 31. minúte, Cebák zachytil puk. Okamžite ho poslal pred bránkovisko, kde si úplne osamotený Bezúch vychutnal MacIntyrea a pridal tretí úspech Trenčína. Hra sa následne vrátila do starých koľají a šance sa množili na oboch stranách. V 33. minúte tečoval puk Török a ten sa odrazil od konštrukcie bránky. Presilovkové šance v podaní Coffmana a Chovana zostali nevyužité, a tak šla Dukla do šatní s dvojgólovým náskokom.Hostia spod Pustého hradu boli v záverečnej tretine pod tlakom. V prípade prehry by sa pre nich sezóna skončila. Zvolenčania sa však cez koncentrovanú a dobre organizovanú obranu Trenčína prebíjali veľmi ťažko. Nervozity na ľade pribúdalo a rozhodcovia nedovolené zákroky trestali. Rozhodnúť o všetkom mohol v presilovej hre Ölvecký. Raz bránu netrafil a v druhom prípade nepretlačil MacIntyreov chránič. V 55. minúte sa hosťom podarilo zdramatizovať zápas, keď sa v presilovej hre trafil Steen. Záverečné minúty boli síce rušné, ale gól už nepriniesli a Trenčania sa po víťaznom stretnutí môžu tešiť na finálové súboje proti Banskej Bystrici.