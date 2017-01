Trenčín vyhlásil verejnú súťaž na novú webovú stránku mesta

Na snímke Richard Rybníček. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Trenčín 11. januára (TASR) – Mesto Trenčín bude mať po 12 rokoch novú webovú stránku. Na vytvorenie jej novej podoby vyhlásilo verejnú súťaž, lehota na predkladanie ponúk je do 10. februára.Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je proces obstarávania pripravený tak, že o výsledku nerozhodne len cena, ale vyššiu prioritu bude mať kvalita technického riešenia, používateľsky jednoduché spracovanie a dizajn.uviedol Rybníček.Vyhláseniu obstarávania predchádzala transparentná príprava súťažných podkladov a verejný workshop pre potenciálnych záujemcov. Zástupcovia IT firiem a záujemcovia o účasť v tendri mohli klásť otázky a získať podrobnejšie informácie, ako sa do verejného obstarávania zapojiť. Podklady pripravilo mesto v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital a odborníci z IT komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na verejnej diskusnej platforme.skonštatoval výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.Aktuálna webová stránka mesta bola vytvorená v roku 2005 a v súčasnosti už technicky nedokáže integrovať nové trendy v informačných technológiách. O víťazovi výberového konania by do konca februára mala rozhodnúť odborná komisia zložená zo špičkových odborníkov vo svojich odboroch.