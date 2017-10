Trenčín vyhral v Detve o dva góly

Ilustračný záber. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 36. Mikula (Dlouhý, Bohunický), 60. Sojčík (Cebák). Rozhodovali: Mullner, Goga - Šefčík, Rojík, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 624 divákov.



Zostavy:



Detva: Nagy – Kuklev, Chovan, Macejko, Gachulinec, Sládok, Fekiač, Vyskoč, Šimon – Robinson, Sčurko, Bartek – Žilka, Gašpar, Videlka – Novák, Chovan, Surový – Babinets, Srnka, Ondris



Trenčín: Valent – Romančík, Starosta, Cebák, Fruhauf, Holenda, Bohunický, Jakubec, Themár – Bezúch, Olvecký, Radivojevič – Varga, Bulík, Sojčík – Gašparovič, Dlouhý, Mikula – Hudec, Pardavý, Švec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 6. októbra (TASR) - V prvej tretine sa od úvodu hral bojovný, zaujímavý hokej. Do prvej zaujímavej šance sa dostal Ladislav Sčurko, ktorý v 12. minúte tvrdo vystrelil, no pozorného Valenta neprekvapil. V prvej tretine pokračoval hokej zo strany na stranu, ale gól sme nevideli. Do druhej tretiny tak nastupovali obe mužstvá za bezgólového stavu.V druhej tretine začal aktívnejšie Trenčín. V 24. minúte sa do dobrej šance dostal Branko Radivojevič, ale Adam Nagy sa prezentoval fantastickým zákrokom. O pár sekúnd neskôr zaútočili domáci, Novák sa ocitol zoči-voči Valentovi, no útočník domácich v koncovke zaváhal. V 36. minúte sa Trenčín gólovo presadil, keď prihrávku Radeka Dlouhého dokázal za chrbát Adama Nagyho prepasírovať Ondrej Mikula.Tretia tretina odštartovala tlakom domácich. Maroš Surový sa ocitol v dobrej šanci, ale Valent bol opäť úspešný. V 54. minúte sa do šance dostal Bulík, no Adam Nagy stále držal Detvu v šanci o bodový zápis. Gólom niekoľko sekúnd pred koncom stretnutia o osude rozhodol Peter Sojčík, ktorý sa presadil strelou do prázdnej brány.