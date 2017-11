Trenčín zdolal Detvu najtesnejším rozdielom

Trenčan Adam Špankovič (uprostred) a štvorica hráčov Detvy Edmund Piačka (vľavo dole), Martin Chovan (vľavo), Dominik Jendrol (druhý sprava) a Frederik Fekiač (vpravo) v zápase 18. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HC 07 Orin Detva, 3. novembra 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HK Dukla Trenčín – HC 07 Orin Detva 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 3. Hossa (Frühauf, Varga), 51. Ölvecký (Sojčík, Starosta) – 38. Milý (Murček). Rozhodovali: Štefík, Baluška – Junek, Krajčík, vylúčení: 3:3, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2255 divákov



Zostavy:



Trenčín: Valent – Starosta, Romančík, Cebák, Frühauf, Holenda, Bohunický, Kozák – Bezúch, P. Ölvecký, Sojčík – T.Varga, M. Hecl, Marcel Hossa – Gašparovič, R.Dlouhý, O.Mikula – Špankovič, J. Švec, D.Hudec – Kukuča



Detva: A. Nagy – Martin Chovan, Kuklev, Šimon, Sládok, Gachulinec, Macejko, Jendroľ, F. Fekiač – Ščurko, Surovka, L. Novák – Tibenský, Murček, Milý – Piačka, Matúš Chovan, M. Surový – N. Ondris, Huňady, Abramov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 3. novembra (TASR) -Súboj prvého s posledným začal lepšie pre Trenčanov. Dukla využila už prvú presilovú hru, keď na trestnej lavici sedel Kuklev. Varga prihral na modrú čiaru Frühaufovi, ten puk posunul na Marcela Hossu, ktorý tvrdou strelou prekonal bezmocného Nagya. Dukla bola v úvodnej časti aktívnejšia. V 16. min priniesol domáci tlak nebezpečné zakončenie Hecla zblízka. Následne neuspel ani Kozák s Vargom. Záver tretiny prinášal chvíľami až drvivý tlak lídra. Špankovičovi v poslednej chvíli zabránil v zakončení Jendroľ a o malú chvíľu Ölveckého teč neprešiel za bránkovú čiaru.Dukla pokračovala v aktivite aj v druhej časti hry. Pri prečíslení Sojčík nedokázal dostať puk za presúvajúceho sa Nagya. Postupom času sa dostali do hry aj hostia. V polovici zápasu chyboval Hecl. Murček našiel pred bránkoviskom Milého, ale Valent podržal svoj tím. O dve minúty sa mohli Podpoľanci dostať do vyloženej príležitosti. Pri prečíslení dvoch na jedného sa prejavili skúsenosti Starostu. Detva sa čoraz viac osmeľovala a napokon sa jej podarilo vyrovnať. V závere presilovej hry Murček vrátil puk pred bránku a osamotený Milý ho nemal problém dopraviť do prázdnej bránky.Na začiatku záverečnej tretiny bolo všetko v Trenčíne otvorená. Misky váh mohol na stranu nováčika nakloniť Surkovka. Na opačnej strane klziska sa nepresadil Sojčík. V 47. min zatlačil tretí útok Dukly Detvancov. Gašparovičov pokus spomedzi kruhov však nemal presnosť. O tri minúty neskôr sa pri úniku dvoch na jedného šiel sám na Nagya Ölvecký. Bekhendové zakončenie vedúci gól Dukly nepriniesol. Skúsený útočník si všetko vynahradil v 51. min, keď pri presilovej hre dostal puk medzi kruhy a strelou z prvej pod hornú žŕdku poslal Trenčanov po druhý raz do vedenia. Záverečné minúty napriek snahe Detvy vyrovnanie nepriniesli a Trenčania si pripísali tri body.