Trendy, ktoré zmenia fungovanie biznisu v roku 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) - Digitálna transformácia firiem udáva tempo v konkurenčnom boji a ukazuje sa, že len tí, ktorí prejdú technologickou premenou, budú miešať karty na trhu. Využívať by pri tom mali aj možnosti umelej inteligencie, nové obchodné modely či ľudské zdroje v podobe IT špecialistov.Podľa Dana Hushona zo spoločnosti DXC Technology popredné svetové spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT majú jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať technológie v podnikoch v roku 2018. Pre podniky, ktoré chcú prosperovať v novom digitálnom svete, bude rok 2018 rokom transformácie. Čoraz viac spoločností pripravuje alebo aplikuje svoju digitálnu stratégiu a dobrá správa je, že technológie a platformy, na ktorých fungujú, sú čoraz dômyselnejšie a adaptabilnejšie a firmy si ich môžu dať ušiť doslova na mieru.To sa začína prejavovať už aj na Slovensku. Z nedávneho prieskumu Digitálna transformácia na Slovensku vyplynulo, že viac ako polovica (58 %) podnikov už prešla transformáciou a tretina ju plánuje zrealizovať v nasledujúcom roku.poznamenáva Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku.Podľa Hushona v roku 2018 bude v biznise dominovať trend vzniku nových obchodných modelov založených na IT platformách. Prechod na zdieľané informačné platformy umožní spoločnostiam rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu, byť produktívnejšie a rozhodovať sa informovanejšie. Dokážu totiž spracovať rozsiahle analýzy, sledovať tok informácií v podniku a vytvárať dynamické prostredie pre hosting produktov a služieb.Nové platformy umožnia spoločnostiam presunúť úsilie o úpravy z infraštruktúry na špičkové aplikácie a vylepšiť tak používateľský zážitok pre zákazníkov. Tieto platformy neposkytnú iba základ na vylepšenie procesov, ale aj telemetriu a štatistiky. U tých, čo sa rýchlo adaptujú, sa to môže odzrkadliť v dvojnásobnom až päťnásobnom zrýchlení biznisu.Ďalším trendom pre tento rok ale aj ďalšie obdobie je boj o digitálne talenty. Technologické zmeny v podnikoch sa prejavujú aj na dopyte po digitálnych zručnostiach zamestnancov, či už ide o prevádzku počítačov alebo o integráciu, analýzu a riadenie informácií. V Európe v súčasnosti chýba viac ako 800.000 a na Slovensku 10.000 IT špecialistov. Aby však firmy maximalizovali svoj výkon napriek obmedzenému počtu špecialistov, budú sa musieť naučiť distribuovať prácu cez platformy s využitím machinelearningu, inteligentnej automatizácie či iných nástrojov. Na vzostupe sú aj techniky ako crowdsourcing, najímanie si kompletných tímov, inkubátory a strategické akvizície talentov.Podnikatelia sú si zajedno v tom, že umelá inteligencia je zárukou úspechu. V roku 2018 budú firmy využívať digitálne systémy na kvantifikáciu podnikania. Pokročilé techniky strojového učenia im umožnia, aby sa lepšie rozhodovali s menším počtom údajov. Práve v zbere a vyhodnocovaní dát vidia významný prínos celkovej digitálnej transformácie aj takmer dve tretiny (64 %) slovenských firiem.Podniky sa budú zameriavať na to, aby sa ochránili voči hrozbám kyber útokov plánovaním a praktickými testami, ale aj pred potenciálnymi hrozbami, ako sú prírodné katastrofy či ľudské zlyhania. Cieľom je neustále zdokonaľovanie, aby takéto udalosti zanechali čo najmenšie stopy. Aj viac ako tri tretiny (76 %) slovenských firiem vníma bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu a digitálnu transformáciu považujú za záruku bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami.