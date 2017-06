Tréner Anglicka po remíze so Švédskom: Typický otvárací zápas

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kielce 17. júna (TASR) - Dvadsaťtriročný anglický futbalový brankár Jordan Pickford z FC Everton zachránil pre tím jeden bod v úvodnom súboji ME do 21 rokov v Poľsku. Angličania s obhajcom titulu zo Švédska remizovali 0:0 a už sa sústredia na ich najbližší duel proti Slovensku (pondelok 19. júna v Kielciach, 18.00 SELČ).Zverenci trénera Aidyho Boothroyda výkonom nenadchli, on sám duel označil za typický úvodný na turnaji. Albión mohol padnúť v 81. minúte, keď proti nemu rozhodca nariadil pokutový kop. Obranca Leicestru Ben Chilwell v šestnástke fauloval obrancu Norrköpingu Linusa Wahlqvista. Sám faulovaný sa podujal na realizáciu penalty, ale kopol ju úplne zle a nechal vyniknúť súperovmu brankárovi.citoval portál BBC trénera Anglicka.dodal.Pickford pre uefa.com zhodnotil:" uviedol kapitán "Tre kronor" Kristoffer Olsen.