Tréner Barry Trotz sa rozhodol odísť z Washingtonu Capitals

Na snímke tréner Washingtonu Capitals Barry Trotz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júna (TASR) - Hokejový tréner Barry Trotz informoval v pondelok o svojom rozhodnutí nepokračovať na striedačke Washingtonu Capitals v NHL. V uplynulej sezóne doviedol klub z hlavného mesta USA k premiérovému zisku Stanleyho pohára.Päťdesiatpäťročný Trotz pôsobil vo Washingtone štyri sezóny, počas ktorých získal so zverencami dve Prezidentské trofeje (2015/2016, 2016/2017) za prvenstvo v základnej časti. Zakaždým postúpil do play off, no najväčší úspech dosiahol až v nedávno skončenom ročníku.znelo stanovisko na oficiálnej stránke Capitals.