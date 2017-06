Tréner basketbalistiek M. Svoboda oznámil nomináciu na ME

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

konečná nominácia Slovenska na ME žien v Česku (16. - 25. júna):



Rozohrávačky: Barbora Bálintová, Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice), Nikola Dudášová, Angelika Slamová (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (BKM Junior UKF Nitra)



Krídelníčky: Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky)



Pivotky: Anna Jurčenková (Good Angels Košice), Rebeka Mikulášiková, Sabína Oroszová (obe Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júna (TASR) - Reprezentačný tréner slovenských basketbalistiek Marian Svoboda oznámil konečnú nomináciu na majstrovstvá Európy v Česku (16. - 25. júna). Do 12-členného výberu sa napokon nedostala dvojica Angelika Theinerová a Ivana Jakubcová.Kormidelník slovenskej reprezentácie rozhodol o finálnej dvanástke po dvojzápase s Maďarskom (64:98 a 58:84).zhodnotil pre TASR Svoboda svoju nomináciu. Vzhľadom na početné zranenia pocestuje do Česka omladený výber, podľa trénera Sloveniek vybrali z dostupných možností najlepšiu možnú dvanástku hráčok:Jeho zverenkyne odohrali pred európskym šampionátom osem duelov s bilanciou troch výhier a štyroch prehier (druhý z dvojice duelov proti Česku sa hral za zatvorenými dverami, čiže bez oficiálneho výsledku).Slovenky čaká jedenásta účasť medzi kontinentálnou elitou v histórii samostatnosti. Najväčšími úspechmi sú striebro z ME 1997 a bronz z ME 1993. Na EuroBasket Women 2017 sa Slovensko predstaví v B-skupine v spoločnosti Turecka (16. júna), Bieloruska (17. júna) a Talianska (19. júna).