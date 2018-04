Tréner Blashill povedie Detroit aj v nasledujúcej sezóne

Tréner Detroitu Red Wings Jeff Blashill Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 10. apríla (TASR) - Hokejistov Detroitu Red Wings povedie aj v nasledujúcej sezóne zámorskej NHL tréner Jeff Blashill. Informovala o tom utorok agentúra AP potom, ako generálny manažérKen Holland oznámil verdikt klubového vedenia.Detroit dva roky za sebou neprešiel do play off. Predtým sa mu to podarilo 25-krát v sérii. Štyridsaťštyriročný kouč tak bude na striedačke Detroitu pôsobiť štvrtú sezónu.Blashill bude tiež hlavným trénerom USA na blížiacom sa svetovom šampionáte v Dánsku, v úlohe jeho asistentov sa predstavia Dan Bylsma, Don Granato a Seth Appert. Američania odštartujú svoje účinkovanie v základnej B-skupine 4. mája zámorským derby proti Kanade. V Herningu sa ešte stretnú s Dánskom, Nemeckom, Lotyšskom, Kórejskou republikou, Nórskom a Fínskom.