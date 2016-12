Tréner Bokroš po prehre s USA: Stále to nie je ono

Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Ernest Bokroš. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina:



Slovensko - USA 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)



Góly: 19. Fehérváry (Sádecký, Pataky), 60. Michal Roman (Andrisík, Sádecký) - 11. Laczynski (Cecconi), 17. White (Keller, Jones), 23. Thompson (Roslovic, Bellows), 29. McAvoy (Roslovic, Cecconi), 33. Terry (Kunin, Fitzgerald). Rozhodovali: Burchell (Kan.), Sidorenko - Goľak (obaja Biel.), Suchánek (ČR), vylúčení: 6:2 na 2 min., navyše Lešťan (SR) 10 min. za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8391 divákov



zostavy:



Slovensko: Tomek - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Oško, Struška - Bondra, Ružička, Lešťan - Studenič, Miloš Roman, Sloboda



USA: Woll - Ahcan, McAvoy, Jones, Fitzgerald, Lindgren, Fox, Cecconi - White, Keller, Anderson - Thompson, Roslovic, Bellows - Bracco, Kunin, Greenway - Troy, Harper, Foley - Laczynski





tabuľka B-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 11:3 6



2. Kanada 2 2 0 0 0 10:3 6



3. Rusko 2 1 0 0 1 12:6 3



4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 2:10 0



--------------------------------------



5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:15 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti nepochodili ani v druhom vystúpení na juniorských MS a americkému výberu podľahli 2:5. V porovnaní s úvodným duelom proti Kanade zlepšili pohyb i streleckú produkciu, nezminimalizovali však počet individuálnych zlyhaní, po ktorých inkasovali v druhej tretine tri góly. Prvý slovenský presný zásah na turnaji zaznamenal obranca Martin Fehérváry, druhý pridal v samom závere Michal Roman.Zverencov trénera Ernesta Bokroša čaká deň voľna, po ňom nastúpia v noci na sobotu o 1.30 SEČ na kľúčový zápas proti Lotyšsku. Skupinovú fázu zakončia 1. januára o 2.00 proti Rusku.Hoci mal úvodný americký nápor ešte väčšiu razanciu než ten kanadský z prvého duelu, vďaka istému Tomekovi sa Slováci mohli odraziť za smelším prechodom do útoku. Po sérii presilovkových šancí USA naskočil Miloš Roman z trestnej lavice, no v brejkovej situácii namieril len do lapačky pripraveného Wolla. Bokrošovi zverenci sa snažili o vytláčanie súperových kombinácií do rohu klziska či k mantinelu, v 11. minúte však nevyhodili čistý puk a inkasovali - neskorú reakciu Hatalu potrestal na dvakrát Laczynski. Potom prišla výborne zohratá slovenská presilovka s množstvom striel i šancí, no namiesto vyrovnania sa skóre zmenilo na druhej strane. Tri minúty pred koncom tretiny zakončil gólom rýchly brejk White. Zlepšeným pohybom i snahou o rýchlu kombináciu si Slováci vypýtali ďalšiu presilovku a tentoraz uspeli - efektnú trojkombináciu zakončil do prázdnej bránky Féherváry.Univerzitný americký výber na začiatku druhého dejstva absolútne otupil slovenskú tvrdosť v osobných súbojoch. Zo zvýšenej agresivity napokon vzišiel tretí gól, Thompson si prevzal puk chrbtom k Tomekovi, položil si ho na ľad a zavesil. Andersonova nastrelená žŕdka len podčiarkla americkú dominanciu, do zvýšenia gólového rozdielu ju následne pretavila McAvoya delovka od modrej. Favorit potrestal aj zbytočné straty pukov a prepadnutia, ako to názorne v 33. minúte po Hatalovej chybe v strednom pásme predviedol Terry - 1:5. Na druhej strane sa veľa toho neudialo. Brankár Woll po niekoľkých závaroch z prvej tretiny vychladol a v druhej kryl len dve strely.Priebeh tretieho dejstva najskôr pribrdzili technické problémy, následne pomerne dlhý telefonát hlavného arbitra s videorozhodcom. Jeho obsahom bola sporná situácia, ktorú priniesla Kellerova séria dorážok spoza bránky a dohady o tom, či odrazený puk preťal v celom rozsahu bránkovú čiaru. Gól napokon neplatil a rovnaký verdikt zaznel aj pri nájazde toho istého hráča o niekoľko okamihov neskôr. Američania sa neustále tlačili do streleckých príležitostí, tesne pred koncom dokonca pokorili hranicu 50 pokusov, no šiesty gól už nepridali. Naopak, 37 sekúnd pred sirénou sa na druhej strane ujala viackrát tečovaná strela Michala Romana od modrej.