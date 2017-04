Tréner Chicaga zostáva, manažér hlási zmeny: Čas pozrieť sa do zrkadla

Tréner Chicaga Joel Quenneville na striedačke, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 23. apríla (TASR) - Joel Quenneville zostane trénerom hokejistov Chicaga napriek skorému vyradeniu tímu v play off NHL. Naznačil to generálny manažér "jastrabov" Stan Bowman, ktorý však nenechá neúspech bez odozvy a plánuje viaceré zmeny. Tie sa dotknú aj hráčskeho kádra.Najlepší tím Západnej konferencie v základnej časti nestačil v 1. kole play off na Nashville, sériu prehral prekvapujúco hladko 0:4 na zápasy. Generácia hráčov, ktorá vybojovala Stanleyho pohár v rokoch 2010, 2013 a 2015, sa nedokázala presadiť proti žulovej defenzíve "predátorov" podporovanej spoľahlivým brankárom Pekkom Rinnem. Blackhawks počas 13 tretín dokázali streliť súperovi iba tri góly.vyhlásil Bowman.Blackhawks síce ovládli Centrálnu divíziu i celú konferenciu vďaka 50 víťazstvám a 109 bodom, no druhý rok po sebe vypadli vo vyraďovačke hneď na prvej prekážke. Nedokázali potvrdiť úlohu favorita, ich obávaná ofenzíva bola proti Nashvillu úplne jalová. Dlhoročné útočné opory Patrick Kane a Jonathan Toews sa v štyroch zápasoch proti Predators zmohli zhodne na dva body (1+1), Marián Hossa vyšiel v sérii bodovo naprázdno, jeho krajan Richard Pánik si pripísal bod za asistenciu. Tretí slovenský útočník v službách Chicaga Tomáš Jurčo šancu v play off nedostal.citovala Bowmana agentúra AP.Vôbec prvýkrát od zavedenia súčasného formátu play off prehral najvyššie nasadený tím v konferencii sériu 1. kola v štyroch zápasoch.smutne konštatoval brankár Chicaga Corey Crawford.vyslovil sa Patrick Kane, ktorý si zobral týždeň na rozmyslenie, či posilní reprezentáciu USA na májových MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži.