Tréner Cíger: Verím, že sme sa naštartovali

Na snímke tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Kolín 6. mája (TASR) - Víťazstvo slovenských hokejistov na úvod MS 3:2 po predĺžení nad Talianskom bolo z kategórie vydretých, keď remízu v riadnom hracom čase ratovali až v 59. minúte. Cesta, akou sa k víťazstvu dopracovali, by podľa trénera Zdena Cígera mohla hráčov naštartovať do ďalších zápasov. V nich sa však podľa kouča SR budú musieť vyvarovať uspokojenia z tesného náskoku, ku ktorému prišlo po prvej tretine.Ešte v 58. minúte sa zdalo, že sa nováčik elitnej kategórie postará o prekvapenie. Pre slovenský tím by prehra s Talianskom bola mimoriadne nepríjemná, no takýto scenár odmietli Libor Hudáček s Petrom Čerešňákom, ktorých góly otočili stav a znamenali dvojbodové víťazstvo pre Slovákov.uviedol po zápase tréner Zdeno Cíger.Sebaistotu, ktorou sa prezentovali v prvej tretine stratili v prostrednej časti a na koňa sa dostal ich súper. Nielen herne, ale postupne aj gólovo.poznamenal Cíger.Kormidelníka slovenského tímu mrzelo, že hráči nevyťažili z prevahy v prvej tretine viac ako jeden gól. Po zápase zdôraznil, že uspokojenie, ku ktorému došlo za stavu 1:0, sa nesmie zopakovať.dodal Cíger, ktorého zverenci nastúpia na ďalší zápas už v nedeľu o 20.15 proti Lotyšsku.