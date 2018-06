Tréner Dánska po nude v Moskve: Bolo by hlúpe otvoriť to

Dánski hráči a tréner Age Hareide (druhý sprava) tlieskajú po remíze na konci zápasu základnej C-skupiny na MS 2018 vo futbale Dánsko - Francúzsko v Moskve 26. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. júna (TASR) - Prvá bezgólová remíza na futbalových MS v Rusku sa zrodila v utorňajšom súboji Francúzov s Dánmi v Moskve. "Les Bleus" mali už pred ním postup z C-skupiny do osemfinále istý, Dáni na istotu účasti vo vyraďovačke potrebovali bod a tak to aj na ihrisku vyzeralo. S blížiacim sa koncom nezáživného zápasu sa z tribún čoraz intenzívnejšie ozýval piskot na adresu aktérov na ploche.Francúzi postúpili medzi elitnú šestnástku z prvého miesta, nerozhodný výsledok zároveň posunul do osemfinále aj Dánov. Vicemajstri Európy narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím Argentínu, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 chorvátsky víťaz "déčka".V moskovských Lužnikách bolo na tribúne 78.011 divákov. Tí síce ani zďaleka nevideli podobnú frašku ako bola pamätná "Hanba v Gijone" v roku 1982 medzi Nemeckom a Rakúskom, ale futbal im ukázal v utorok tú škaredšiu tvár.povedal pre Sport-Ekspress šéf organizačného výboru turnaja Arkadij Dvorkovič.Hlavní tréneri zhodnotili súboj, v ktorom nikto nič neriskoval, pragmaticky.citoval web fifa.com nórskeho kouča Dánov Ageho Hareideho.citovala agentúra DPA trénera Francúzov Didiera Deschampsa, ktorý dodal: