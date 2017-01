Tréner Dwyer odchádza z Medveščaku Záhreb do Ambri-Piotta

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 31. januára (TASR) - Hokejisti Medveščaku Záhreb dohrajú sezónu KHL bez trénera Gordieho Dwyera.Tridsaťdeväťročný Kanaďan po utorku ukončí svoje pôsobenie v chorvátskom klube a odchádza do Švajčiarska, kde zasadne na striedačku tímu Ambri-Piotta. Vo funkcii nahradí Hansa Kossmanna s cieľom zachrániť klub v najvyššej súťaži NLA.uviedol Dwyer na oficiálnom webe záhrebského klubu. Jeho posledným zápasom v doterajšom pôsobisku bude utorkový duel proti Dinamu Moskva.Medveščaku patrí v tabuľke Západnej konferencie KHL jedenáste miesto, na ôsmu pozíciu zaručujúcu postup do play off stráca 14 bodov. Chorvátsky klub bude posledným súperom Slovana Bratislava v základnej časti, proti tímu trénera Miloša Říhu odohrá dva zápasy. Prvý je na programe v stredu 15. februára v Bratislave, druhý o dva dni neskôr v Záhrebe.