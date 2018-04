Tréner futbalistov Dunajskej Stredy preradil Čmelíka do B-mužstva

Lukáš Čmelík ešte v drese Žiliny. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 23. apríla (TASR) - Kormidelník DAC 1904 Dunajská Streda Marco Rossi pred nedeľňajším zápasom 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy proti MŠK Žilina preradil do B-mužstva Lukáša Čmelíka.uviedol pre klubový web športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.Dvadsaťjedenročný krídelník prišiel do DAC-u v lete 2017 zo žilinského MŠK, ale od jari 2016 strávil rok a pol na hosťovaní vo švajčiarskej a poľskej najvyššej súťaži v tímoch FC Sion a Piast Gliwice. Počas sezóny 2017/18 zasiahol v drese DAC-u do 18 ligových stretnutí.