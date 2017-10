Tréner futbalového Hoffenheimu s varovaním od DFB za incident s fľašou

Ilustračný záber. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Frankfurt 30. októbra (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) nepotrestal trénera Hoffenheimu Juliana Nagelsmanna za odhodenie plastovej fľaše do publika počas sobotňajšieho ligového duelu s Borussiou Mönchengladbach.Kormidelník Hoffenheimu napokon obišiel len s varovaním, DFB totiž prihliadla na to, že zahodenie fľaše do publika nebolo úmyselné a tiež na to, že sa za svoj čin ospravedlnil.Nagelsmann odhodil fľašku od hnevu po tom, ako jeho tím inkasoval vyrovnávajúci gól. Pôvodne ju chcel hodiť smerom k lavičke, ale napokon trafil muža v hľadisku. Tréner sa za svoj čin okamžite ospravedlnil a po konci zápasu išiel osobne za divákom. "Mrzí ma to. Bola to hlúposť, ktorá sa nemala stať a už sa ani nestane," citovala agentúra DPA Nagelsmanna.