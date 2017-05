Tréner Galtier po sezóne skončí na lavičke AS Saint-Étienne

Pohľad na štadión Stade Geoffroy-Guichard vo francúzskom meste Saint-Étienne 24. apríla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saint-Étienne 9. mája (TASR) - Francúzsky futbalový klub AS Saint-Étienne opustí po tejto sezóne hlavný tréner Christophe Galtier. ASSE viedol od novembra 2009 a za ten čas sedel na lavičke vo viac ako 350 dueloch.Meno jeho nástupcu ešte neoznámili. Päťdesiatročný Galtier je mimoriadne obľúbený medzi fanúšikmi. Pod jeho vedením slávny klub vyhral v roku 2013 Ligový pohár, stalo sa tak 32 rokov po zisku posledného z jeho 10 majstrovských titulov. Podľa informácie klubového webu sa po rokovaniach trénera "zelených" s klubovým vedením zrodila "". Galtierova rozlúčka so Štadiónom Geoffroy-Guicharda bude v nedeľu v prestížnom ligovom zápase s Parížom St. Germain, ktorý čelí reálnej strate titulu na úkor AS Monaco.