Tréner Handlovej vbehol na ihrisko. Zápas s Lučenom skontumovali

Na snímke vpravo tréner Handlovej Marko Cvetkovič dáva pokyny hráčom Foto: TASR/František Iván Na snímke vpravo tréner Handlovej Marko Cvetkovič dáva pokyny hráčom Foto: TASR/František Iván

Tresty za zápas MBK Lučenec - MBK Handlová boli udelené nasledovne:



1. s finančným trestom za diskvalifikačnú chybu obišli hráči MBK Handlová – Nemanja Gudžič, Ladislav Stojanov, Nenad Miloševič a Slobodan Božovič



2. s finančným trestom za diskvalifikačnú chybu obišiel hráč MBK Lučenec – Jervon Pressley



3. finančný trest a zastavenie pretekárskej činnosti na dva zápasy dostal hráč MBK Lučenec Strahinja Stojačič



4. finančný trest a zastavenie pretekárskej činnosti na šesť zápasov dostal tréner MBK Handlová Marko Cvetkovič



5. finančný trest pre tím MBK Handlová za predčasné opustenie palubovky



6. stretnutie MBK Lučenec – MBK Handlová bolo zrušené, víťazstvo 20:0 bolo prisúdené Lučencu a Handlová prišla o bod za prehru



Kluby sa voči rozhodnutiam môžu odvolať na druhý stupeň riešenia disciplinárnych záležitostí – Hraciu komisiu SBA. Ich tresty môžu byť v tomto prípade znížené, ale aj zvýšené. Informovala o tom oficiálna ligová stránka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Predčasne ukončený zápas 32. kola Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy medzi MBK Lučenec a MBK Handlová pozná svoj disciplinárny ortieľ. Kontumačné víťazstvo 20:0 priznala disciplinárka Lučencu, tréner Handlovej Marko Cvetkovič dostal pokutu a šesťzápasovú suspendáciu, potrestali aj viacerých hráčov.Ligové stretnutie predčasne ukončili v štvrtej minúte záverečnej štvrtiny za stavu 64:48 pre domácich. Na palubovke horeli emócie, tréner hostí Marko Cvetkovič vbehol do ihriska, za čo si od rozhodcov vyslúžil diskvalifikačnú chybu a musel ísť predčasne do šatne. Po viacerých výzvach však musela handlovského kormidelníka vyviesť až bezpečnostná služba. V ďalších momentoch sa do diania zapojili aj hráči a realizačné tímy na oboch stranách. Rozhodcovia rozdali viacero diskvalifikačných chýb a technických chýb. Po upokojení situácie to vyzeralo tak, že sa oba tímy pobrali na oddychový čas. Nakoniec však zápas nepokračoval, hráči Handlovej sa odišli do šatne a stretnutie za stavu 66:48 pre domácich predčasne ukončili.Situáciu prešetroval na základe dostupných videozáznamov, preštudovaní vyjadrení MBK Lučenec, rozhodcov stretnutia a MBK Handlová disciplinárny riaditeľ súťaže Rastislav Javorský. Ten sa rozhodol na základe zistených skutočností potrestať aj iných hráčov ako bolo uvedené v zápise o stretnutí, resp. nepotrestať hráča, ktorý bol omylom označený rozhodcom.