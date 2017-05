Tréner Hapal povolal do kempu pred ME do 21 rokov týchto hráčov

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia na tréningový kemp SR 21 v Šamoríne (5.-10. júna 2017):



brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (Spartak Trnava), Marek Rodák (Accrington)

obrancovia: Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk a Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Králik, Denis Vavro a Róbert Mazáň (všetci MŠK Žilina), Branislav Niňaj (Lokeren), Martin Valjent (Ternana)

stredopoliari: Nicolas Špalek a Miroslav Káčer (obaja MŠK Žilina), Tomáš Brigant (FK Senica), Michal Faško (MFK Ružomberok), Jakub Hromada a Martin Chrien (obaja Viktoria Plzeň), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk)

útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Zreľák (FK Jablonec), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (ŽP Šport Podbrezová), Lukáš Čmelík (Piast Gliwice)



Náhradníci:



brankári: Dominik Greif (Slovan Bratislava), Matúš Hruška (Dukla Praha)

obrancovia: Martin Šulek (AS Trenčín), Dávid Hancko (MŠK Žilina), Juraj Kotula (FK Senica), Dominik Kružliak a Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok), Michal Sipľak (MFK Zemplín Michalovce)

stredopoliari: Juraj Chvátal (1. FC Slovácko), Július Szöke (Šachter Karagandy)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal zverejnil nomináciu na tréningový kemp v Šamoríne pred júnovými majstrovstvami Európy v Poľsku. Dokopy v nej figuruje 24 hráčov, z toho traja brankári. Realizačný tím má v zálohe aj jedenásť náhradníkov. Informoval facebookový profil Slovenského futbalového zväzu (SFZ).V nominácii nefigurujú Albert Rusnák, Matúš Bero, Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Lászlo Bénes a Ondrej Duda, ktorých povolal tréner A-tímu Ján Kozák do Litvy na kvalifikačný zápas MS 2018.Tréningový kemp sa uskutoční v dňoch 5. až 10. júna v Šamoríne. Šampionát odštartuje 16. júna a Slováci si v základnej A-skupine zmerajú sily postupne s domácim Poľskom, Anglickom a Švédskom.