Tréner hokejistov SR 18 Javorčík: Nech si mladíci vezmú pozitíva

Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík (v strede) dáva pokyny svojim zverencom počas oddychového času vo štvrťfinálovom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - Rusko na zimnom štadióne v Poprade 20. apríla 2017. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 21. apríla (TASR) - Odchod so slzami v očiach, ale so vztýčenou hlavou. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa so svetovým šampionátom rozlúčili skôr než si priali. Ruskí hráči ich pretlačili v predĺžení štvrťfinálového zápasu, no mladí Slováci sa za účinkovanie v Poprade nemusia hanbiť. Tréner SR Norbert Javorčík bol s hrou svojich zverencov spokojný počas celého šampionátu a verí, že mladíci zúročia získané skúsenosti.Aj v tvári Norberta Javorčíka bol badateľný smútok, ale rovnako ako po predošlých zápasoch, aj tentoraz triezvo hodnotil zápas.uviedol Javorčík.Jeho pokyny slovenský tím dodržiaval aj vo štvrťfinále, ktoré bolo veľkou hrou nervov. Slováci prehrávali 0:1, potom viedli 2:1, no v úvode tretej tretiny Rusi využili presilovku a od toho momentu bolo zrejmé, že kto dá gól, ten bude k víťazstvu veľmi blízko. Už sa zdalo, že ho dosiahnu Slováci, keď obranca Michal Ivan dostal puk za bránkovú čiaru, ale rozhodcovia posúdili, že do puku úmyselne kopol.priznal Javorčík.Zápas postupne dospel až do predĺženia, v ktorom neboli Slováci ďaleko od víťazstva.kvitoval koncentráciu svojich zverencov. Napriek tomu však prišlo rozuzlenie, ktoré si okrem ruských hráčov neželal takmer nik na popradskom štadióne. Gól ruského útočníka s kurióznym priezviskom Slepec znamenal koniec medailových nádejí domáceho tímu. Jeho výkony však pozdvihli hokejové nadšenie pod Tatrami a svojich zverencov pochválil aj kouč Javorčík.zhodnotil 42-ročný tréner.Pred domácim šampionátom hráčov do 18 rokov nebol Javorčík pre slovenských priaznivcov príliš známou persónou. Nemal za sebou hráčsku minulosť a ani ako asistent trénera pri slovenskom tíme do 20 rokov nepútal pozornosť. Pred domácimi majstrovstvami sveta v Poprade a v Spišskej Novej Vsi bol pre fanúšikov rovnako neokukaný ako jeho zverenci. Zaujal však nielen výkonmi, ktoré pod jeho vedením predvádzali mladí Slováci, ale aj vystupovaním a vyjadreniami, ktoré mali hlavu i pätu. Krátko po ukončení pôsobenia domáceho tímu na šampionáte sa naskytli otázky o ďalšej budúcnosti trénera.priznal Javorčík, ktorý kandiduje aj na uvoľnený post po Ernestovi Bokrošovi pri kormidle slovenského výberu do 20 rokov.V ňom by mohol viesť viacero zverencov, ktorí sa predstavili na MS v Poprade.poznamenal Javorčík. Tréner slovenského tímu apeloval na hráčov, aby si zo šampionátu vzali pozitívne dojmy a rovnako bude činiť aj on.dodal Javorčík.