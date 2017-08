Tréner hokejistov SR bude známy možno o týždeň: Mal by to byť cudzinec

Na snímke generálny manažér reprezentácii Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. augusta (TASR) - Meno nového trénera A-tímu slovenskej hokejovej reprezentácie bude známe možno už na budúci týždeň. Generálny manažér reprezentácií Miroslav Šatan uviedol, že to bude pravdepodobne kormidelník zo zahraničia a že rokuje s viacerými kandidátmi, ale zatiaľ nič konkrétnejšie prezradiť nechcel.Otázka nového trénera je veľmi pálčivá. Reprezentácia totiž odštartuje novú sezónu už 23. a 24. augusta, keď ju čakajú dva prípravné zápasy s Českom v Třinci a Žiline.uviedol Šatan na štvrtkovej tlačovej konferencii.S najväčšou pravdepodobnosťou bude mať Slovensko zahraničného trénera.pokračoval kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002, no nechcel prezradiť mená trénerov, s ktorými zväz rokuje.V prípade, že reprezentáciu povedie cudzinec, jeho asistenti by mali byť domáci.