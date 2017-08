Tréner hokejistov SR do 20 rokov Bokroš víta novú víziu Šatana

Na snímke tréner hokejovej reprezentácie Slovensko U20 Ernest Bokroš. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Prioritným cieľom trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernesta Bokroša v novej sezóne je čo najlepšie skĺbiť mužstvo na MS, ktoré sa budú konať na prelome decembra a januára v americkom Buffale. Jeho úloha bude o to ťažšia, že veľa adeptov na reprezentačný dres bude hrávať v zahraničných ligách.Tento rok je počet hráčov, ktorí nebudú pôsobiť na Slovensku, o niečo väčší.povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Bokroš, ktorému sa pozdáva nová vízia generálneho manažéra Miroslava Šatana. Ten chce koordinovať všetkých mládežníckych trénerov a prepájať ich prácu medzi sebou.Bokroš spoločnú prípravu na MS víta z viacerých dôvodov. Zápasy so seniormi nemajú hráčom iba uľahčiť krok k pôsobeniu medzi mužmi, v prvom rade sa na vrchol sezóny treba pripraviť čo najlepšie.myslí si 57-ročný kouč. Jeho pozícia na poste kormidelníka SR 20 bola po posledných MS neistá, skončila sa mu zmluva a šepkalo sa, že "dvadsiatku" povedie nový tréner.Súčasná generácia "dvadsiatkárov" sa javí veľmi dobre, mnohí hráči z nej predviedli svoje umenie aj na uplynulých MS do 18 rokov.uviedol Bokroš, ktorého trápi slabšia obrana.Na MS v Buffale čaká Slovákov v skupine ťažké kvarteto súperov USA, Kanada, Fínsko a Dánsko.pousmial sa Bokroš a vzápätí s vážnou tvárou dodal: