Tréner Hudec sa vrátil do Senice, nahradil Vrabca

Na snímke tréner Ladislav Hudec. Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR/Lukáš Grinaj

Senica 11. septembra (TASR) - Futbalový tréner Ladislav Hudec nahradil Ivana Vrabca na lavičke FK Senica. Fortunaligový klub sa pre zmenu rozhodol po víkendovej domácej prehre 0:1 so Zlatými Moravcami.informovala v pondelok oficiálna stránka Senice. Šesťdesiatročný Hudec tam už pôsobil v minulosti, Záhoráci v ročníku 2008/09 pod jeho vedením s prehľadom zvíťazili vo štvrtej lige. Už v nasledujúcej sezóne nastúpil s výrazne obmeneným kádrom do najvyššej súťaže. V nej bol pri mužstve v jesennej časti a zimoval na piatej priečke.Potom sa ich cesty rozišli a Hudec následne pracoval tri roky v neďalekej Myjave a v roku 2014 aj v Nitre. Od 2014 až do tohto roka sedel na lavičke mládežníckych výberov Slovenska. Podpísal zmluvu do konca tejto sezóny.