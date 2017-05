Tréner Ján Filc prehovoril o slovenskom hokeji, kritizoval aj cestu reprezentáciu vlakom do Košíc

Všetko je rozpoltené

BRATISLAVA 20. mája - Aj keď sa tím pred majstrovstvami sveta v hokeji v Kolíne rodil v zložitých podmienkach, stále mal väčší výkonnostný potenciál, než boli jeho výsledky.V poriadku neboli realizačné tímy, konštruktívna atmosféra v nich, ktorá bola napätá vo vzťahu k vedeniu zväzu už v príprave. Tvrdí to Ján Filc, tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 aj štvrtého tímu zo ZOH 2010 vo Vancouveri vo svojej Priamej reči, ktorú zverejnil v sobotu denník Šport."Na kieho čerta nám bola cesta vlakom reprezentačného tímu na prípravný zápas do Košíc s Fínskom? Kde zostala zdravá logika? Čo sa tým vyriešilo, aj keď to priamo nemalo vplyv na naše hanebné výsledky. Iba jeden z marketingovo experimentálnych ťahov, ktorému chýbal zmysel," zamyslel sa Filc.



Podľa neho stav hokeja iba odráža stav celej spoločnosti, ktorá je presiaknutá pokryteckými praktikami. Všetko je rozpoltené, neprehľadné.







"Vráťme sa k nášmu hokeju. Nie som optimista. Nemôžeme sa porovnávať s Kanadou, Čechmi, ale ani s Maďarmi, aj tam sa už o rozvoj hokeja starajú kontinuálne. U nás môžeme povedať, že za dlhé obdobie pribudla jedna tréningová plocha v Ružinove, ale to nič nerieši. Ani zopár súkromných plôch nás nevytrhne. Ťažko im môže niekto určovať režim. Ak sa ich majiteľ rozhodne pre verejné korčuľovanie, alebo curling, je to jeho vec," tvrdí Ján Filc, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Šport.

Juniorská súťaž je veľká katastrofa

Podľa 64-ročného odborníka v mládežníckom hokeji sa Slovensko topí v stojatých vodách."Slovenská juniorská súťaž je veľká katastrofa, ktorá nemôže vychovávať nových adeptov nielen pre NHL, ale ani domácu ligu. Keď juniori skončia svoju súťaž, dočkajú sa vlastnej popravy, nemajú kde v hokeji pokračovať. Tu je chyba zväzu, ktorý sa pozerá, ako vymiera ročník za ročníkom. A seniorské tímy sú neobmedzene zaplavené zahraničnými legionármi, ktorí našim talentom berú miesta, nech si to vysvetľuje kto chce, ako chce. Zväčša ide len o spupnosť regionálnych funkcionárov, ktorí ukazujú čo všetko si môžu dovoliť, aby si zvýšili vlastnú popularitu. Správajú sa, ako keby neboli súčasťou zväzu, voči ktorému majú isté povinnosti. Zväz by im mal dať jasne najavo, čo je jeho strategický zámer. Reprezentácia," dodal Ján Filc vo svojej Priamej reči pre denník Šport.