Tréner Jančuška na méte 700 zápasov myslí aj na tisícku

Na snímke tréner Milan Jančuška. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Košice 2. októbra (TASR) - Oslava jubilea, ale aj nečakané komplikácie. Zápas s poradovým číslom 700 vo svojej trénerskej kariére si kouč HC Košice Milan Jančuška predstavoval inak, napokon však jeho zverenci naplnili víťazné ambície. Proti HC Nové Zámky prehrávali 0:2 aj 1:3, no za "otočku" v tretej tretine ich skúsený kouč mohol pochváliť.Jubilejný zápas nebol pre Jančušku vôbec jednoduchý, napokon však tri body zostali doma. V mysli trénera sa po zápase miesila nespokojnosť s prístupom v prvých dvoch tretinách s hrdosťou na dosiahnutý míľnik.poznamenal.Skúsený kormidelník myslí vo veku 57 rokov aj na pokorenie bájnej tisícky.konštatoval Jančuška, ktorému košický klub daroval symbolický puk s číslom 700.S trénerskou kariérou začínal vo francúzskom Megéve, viedol aj tímy Košíc, Popradu, Liptovského Mikuláša či Žiliny. Dobré meno si spravil aj v Poľsku, kde trénoval tímy Nowého Targu i Sanoku a stal sa aj majstrom krajiny. Na úplne prvý zápas v trénerskej kariére si už nespomína, no ten sedemstý si nejaký čas pamätať určite bude, pretože jeho zverenci mu počas neho spôsobili nejednu vrásku.Po tom, čo si Košičania v piatok doma bez väčších problémov poradili s Nitrou, očakávali ich fanúšikovia podobne hladký priebeh aj proti Novým Zámkom. Rýchlo sa však presvedčili o známej pravde, že každý zápas je iný. Novozámočania sa v prvej časti dostali do náskoku 2:0 a v druhej gólovo zareagovali aj na kontaktný gól domácich. Ani stav 1:3 však Jančuškovcov nezlomil, tri góly v úvode tretej časti znamenali konečný rezultát 4:3.zhodnotil Jančuška víťazstvo nad Novými Zámkami.