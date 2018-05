Tréner KB Košice Čurovič hromžil na rozhodcov: Škándál

Na archívnej snímke vpravo dolu tréner Košíc Miljan Čurovič. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 3. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc si v druhom finálovom zápase play off SBL vzali požičané a vyrovnali finálovú sériu s Košicami na 1:1. Tréner "býkov" Miljan Čurovič viac ako o samotnej prehre 79:82 hovoril o jej okolnostiach. V emotívnom vyjadrení po zápase netajil rozčarovanie z výkonu rozhodcov, zároveň však uznal kvality súpera.Bezprostredne po zápase mal s Čurovičom plné ruky práce jeho asistent Richard Leško, ktorý brzdil jeho snahu dostať sa k rozhodcom zápasu. Hoci celý tím košických "býkov" sa bezprostredne po zápase stiahol do kabíny, z hlavného trénera ani po štvrťhodine neopadli silné emócie, ktoré ventiloval žlčovitým monológom.povedal Čurovič.Košičania mali, na rozdiel od prvého finálového zápasu v Leviciach, výrazne horší štart do zápasu. Postupne sa však skóre viackrát vyrovnalo, náskok si tímy často vymenili. Herne však mali navrch Patrioti, ktorí to potvrdili v úplnom závere zápasu.poznamenal kapitán košického tímu Richard Körner. Ten na Čurovičom načrtnutú tému reagoval pokojnejšie.dodal Körner.Tretí finálový zápas je na programe v sobotu 5. mája v Leviciach.