Tréner Kozák si urobil lepší obraz o hráčoch: Užitočné zápasy

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 5. júna (TASR) - Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Jánovi Kozákovi poslúžili prípravné zápasy s Holandskom (1:1) a Marokom (1:2) na dôkladnejšie vyskúšanie hráčskeho materiálu. Podľa jeho vlastných slov boli oba užitočné v tom, že mu odkryli rôzne možnosti využitia hráčov do "ostrých" súbojov v Lige národov, ktorá štartuje v septembri, ako aj do následnej kvalifikácie EURO 2020.Slováci nastúpili proti Maroku so šiestimi zmenami v základnej zostave v porovnaní s duelom s Holandskom. Na ich hre to bolo cítiť, v prvom polčase sa ocitli pod tlakom afrického protivníka a len s dávkou šťastia neinkasovali. V 59. minúte ich poslal do vedenia Ján Greguš, ale súper na jeho presný zásah odpovedal dvakrát a na MS v Rusku, kde ho v základnej B-skupine čakajú Irán, Španielsko a Portugalsko, sa naladil víťazstvom.zhodnotil Kozák vystúpenie mužstva v záverečnom asociačnom termíne sezóny 2017/18.Pondelkovú "ženevskú" prehru 1:2 s Marokom označil šéftréner slovenského tímu za zaslúženú.poznamenal Kozák.Viac ho v porovnaní dvoch súbojov potešil výkon proti Holandsku, s ktorým jeho zverenci dokázali vo štvrtok v Trnave remizovať 1:1.dodal Kozák.Jeho zverenci odohrajú 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom a o štyri dni neskôr sa predstavia na Ukrajine v rámci Ligy národov.vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik