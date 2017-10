Tréner Kozák vybral týchto hráčov na duel s Maltou

Na snímke fanúšikovia Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zostava:



SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Lobotka - Rusnák, Duda, Hamšík, Weiss - Nemec



Malta: Hogg - S. Borg, Agius, Camilleri, J. Zerafa - Pisani, R. Fenech, P. Fenech, Gambin - Effiong, Schembri

Trnava 8. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpila v nedeľňajšom zápase F-skupiny kvalifikácie MS 2018 proti Malte so štyrmi zmenami v zostave oproti duelu v Škótsku. Tréner Ján Kozák poslal do brány Martina Dúbravku, štvorčlenná obrana nastúpila v zložení Peter Pekarík, Martin Škrtel, Milan Škriniar a Tomáš Hubočan.V strede poľa operoval na poste štítového stredopoliara Stanislav Lobotka, z pravej strany ďalej Albert Rusnák, Ondrej Duda, Marek Hamšík a Vladimír Weiss. Na hrote dostal opäť dôveru Adam Nemec.Slováci na udržanie nádeje na baráž potrebovali nad outsiderom skupiny zvíťaziť a zároveň sa spoliehať na to, že Škótsko nezíska všetky body v Slovinsku.