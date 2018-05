Tréner Levíc Hojč po 2. zápase: Finále má všetko, čo má mať

Na archívnej snímke hráči Levíc, uprostred tréner Teo Hojč. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 3. mája (TASR) - Dramatické zápletky, emócie a basketbal vysokej akosti ponúka finále najvyššej súťaže. Levickí Patrioti si v druhom zápase vzali z Košíc požičané a po víťazstve 82:79 vyrovnali sériu na 1:1. Podľa pivota Borisa Bojanovského sa dá očakávať dlhá séria, v ktorej bude dôležité správne rozložiť sily.Levičania sa domov nechceli vracať za nepriaznivého stavu 0:2 a podľa toho aj vstúpili do zápasu. Rýchlo sa dostali do vedenia a hoci dovolili súperovi vyrovnať a viackrát aj odskočiť do tesného náskoku, dramatický záver zápasu zvládli.poznamenal Bojanovský.Aj tréner Teo Hojč bol po zápase v Košiciach rád, že finále je vyrovnané a séria hraná na štyri víťazstvá sa za stavu 1:1 začína prakticky odznova.uviedol Hojč pre TASR. Séria sa vracia do Levíc, tretí duel je na programe v sobotu.dodal Bojanovský.