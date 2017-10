Tréner Manchestru Mourinho: Pre nás sú najdôležitejšie tri body

Na snímke tréner Jose Mourinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. októbra (TASR) - Tréner Manchestru United José Mourinho sa pred sobotňajším šlágrom futbalovej Premier League úctivo vyjadril k najbližšiemu súperovi FC Liverpool. Päťdesiatštyriročný Portugalčan pre nórsku TV2 vyhlásil, že by "The Reds" doprial titul.Liverpool hostí Manchester v prvom zápase 8. kola v sobotu 14. októbra o 13.30 SELČ.vyhlásil kouč "červených diablov". Jeho mužstvo vstúpilo do ligy impozantne, s 19 získanými bodmi z 21 možných sa delí o prvé miesto v tabuľke s Manchestrom City. Liverpool odštartoval rovnako sľubne, ale v posledných štyroch zápasoch zvíťazil iba raz. Mourinho sa napriek tomu vyjadril na adresu rivala veľmi pozitívne.dodal Mourinho.Napriek pochvale však svojmu súperovi v šlágri 8. kola PL nemieni nič darovať.doplnil Mourinho.