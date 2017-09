Tréner Mikeš skončil v HC Nové Zámky

Štefan Mikeš Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 20. septembra (TASR) - Už po 4. kole hokejovej Tipsport ligy nastala prvá trénerská zmena. Týka sa klubu HC Nové Zámky, ktorý ukončil spoluprácu so Štefanom Mikešom. Pre TASR to potvrdil manažér klubu Michal Tóth.Novozámčania odštartovali sezónu presvedčivým triumfom 5:1 nad Zvolenom a následne vyhrali aj v Detve. Potom však nasledovali dve domáce prehry s HK Orange 20 a Liptovským Mikulášom a následný neúspech (1:3) v Poprade bol pre Štefana Mikeša napokon posledný v pozícii trénera novozámockého A-mužstva.uviedol pre TASR manažér HC Nové Zámky. Mikeš bol v priebehu uplynulej sezóny v poradí tretí tréner vlaňajšieho nováčika súťaže. V nej doviedol tím do play off, v ktorej Novozámčania nestačili na neskoršieho majstra z Banskej Bystrice.