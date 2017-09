Tréner Nagelsmann nechce špekulovať nad odchodom do Bayernu

Na archívnej snímke Julian Nagelsmann. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. septembra (TASR) - Tréner nemeckého futbalového tímu TSG Hoffenheim Julian Nagelsmann odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa jeho možného príchodu do Bayernu Mníchov po odvolaní Carla Ancelottiho.vyhlásil Nagelsmann pred štvrtkovým zápasom EL proti Razgradu pre televíziu Sport 1.Nemecké médiá špekulujú, že by sa práve Nagelsmann mohol stať novým trénerom Bayernu. V nedávnom rozhovore sa dokonca vyjadril, že viesť Bayern by bola pre neho práca snov. Neskôr sa Ancelottimu ospravedlnil, že komentár nebol namierený proti nemu.