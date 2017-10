Tréner Neapola Sarri: Dries je skvelý hráč a stáva sa hviezdou

Na snímke vľavo slovenský hráč Neapola Marek Hamšík a tréner Neapola Maurizio Sarri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Janov 26. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sa po víkendovej remíze s najbližším prenasledovateľom vrátili v najvyššej talianskej súťaži do víťazných šľapají. Kým s Interom Miláno hrali bez gólov, v stredajšom stretnutí 10. kola na pôde FC Janov ich padlo až päť. O víťazstve 3:2 rozhodli dva góly Driesa Mertensa a vlastný Ervina Zukanoviča.vyzdvihol Mertensa tréner SSC Maurizio Sarri. Belgický reprezentant sa presadil v 14. aj 30. minúte, práve jeho pokus tečoval Zukanovič do vlastnej siete.Neapolčania pripustili v záverečnej štvrťhodine zdramatizovanie v podobe kontaktného zásahu Janova, po ktorom viedli už len 3:2. "citovala Sarriho oficiálna webstránka SSC.Slovenský stredopoliar a kapitán hostí Marek Hamšík pobudol na ihrisku takmer celý zápas, v 81. minúte ho vystriedal Allan. Sarriho zverenci naďalej vedú poradie Serie A so ziskom 28 bodov o dva pred milánskym Interom, ktorý zdolal v utorok Sampdoriu Janov 3:2. Majstrovský Juventus Turín na tretej, respektíve Lazio Rím na štvrtej priečke nazbierali 25 bodov.