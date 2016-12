Tréner Nových Zámkov Mikeš po svojej premiére: Sme na dobrej ceste

Štefan Mikeš Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nové Zámky 23. decembra (TASR) - Ešte pred vianočnými sviatkami sa stal Štefan Mikeš už štvrtým hlavným trénerom HC Nové Zámky v aktuálnej sezóne. Svojich nových zverencov prvýkrát viedol v zápase v Košiciach a v Steel aréne sa Novozámčanom podarilo niečo, čo v tejto sezóne ešte žiadnemu inému tímu - dotiahnuť zápas s domácimi do predĺženia. Kormidelník nováčika Tipsport ligy priznal, že získaný bod by pred zápasom bral, ale počas duelu myslel aj na víťazstvo.Vzájomné zápasy ambicióznych Košičanov a nováčika súťaže z Nových Zámkov stierajú tabuľkové rozdiely. Novozámčania sú prakticky od úvodu súťaže na spodných priečkach tabuľky a hoci sú Košičania tradične vysoko, tri predošlé vzájomné stretnutia priniesli vyrovnané boje. Dvakrát v nich mali navrch Novozámčania. Do Košíc však necestovali s prehnanými ambíciami, o to viac ich hrial získaný bod za prehru 3:4 po predĺžení. Nový tréner Štefan Mikeš tak získal prvú skúsenosť o svojom kádri.uviedol Mikeš.Podobne ako jeho predchodcovia Miroslav Chudý a Július Pénzeš, aj Štefan Mikeš hovoril o trpezlivosti, ktorú potrebuje káder na lepšie zohranie sa.poznamenal 51-ročný tréner, ktorý v minulosti viedol aj slovenskú "dvadsiatku" či Slovan Bratislava. Prirodzenou úlohou nového trénera je pozdvihnutie mužstva na vyššie priečky tabuľky. Nováčik Tipsport ligy by rád hral play off. Po prehre v Košiciach stráca na ôsmu postupovú priečku sedem bodov.priznal Mikeš. Rovnako ako v nedávnom zápase proti Nitre, aj v Košiciach nastúpil v bránke Nových Zámkov Ján Chovan. Skúsený brankár, ktorý pred sezónou prešiel z brankárskeho postu na pozíciu športového manažéra, mužstvo veľakrát podržal. Švéda Joakima Lundströma solídne nahradil, hoci polročné obdobie bez tréningu bolo na jeho hre vidno.netají presvedčenie Štefan Mikeš.Duel v Košiciach by mal byť pre Chovana na dlhší čas posledným, keďže na Štefana by už mal chytať švédsky legionár.uviedol Mikeš pre TASR.