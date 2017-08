Tréner Prešova Jantek čaká vysvetlenie spackaného záveru

N snímke tréner Prešova Miroslav Jantek. Foto: TASR – Oliver Ondráš Foto: TASR – Oliver Ondráš

Prešov 27. augusta (TASR) - Futbalistov 1. FC Tatran Prešov bude ešte dlho mrzieť nezvládnutý záver sobotného fortunaligového zápasu proti Senici. Mali ho sľubne rozohraný, viedli 2:0, ale aj tréner Miroslav Jantek priznal, že za výkon v záverečných 30 minútach si viac než bod za konečnú remízu 2:2 nezaslúžili. Kormidelník Tatrana avizoval, že bude od svojich hráčov žiadať vysvetlenie a možno i radikálnejšie riešenie situácie.Už sa zdalo, že séria neúspechov na "domácom" štadióne v Poprade bude pre Prešovčanov minulosťou. V aktuálnej sezóne prehrali v NTC 1:5 so Slovanom Bratislava a 0:4 s Nitrou, takže na tretí pokus chceli dokázať, že popradský stánok nie je pre nich zakliaty. Už to vyzeralo, že sa im to aj podarí, no v druhom polčase akoby sa zľakli črtajúceho sa víťazstva. Viedli 2:0, ale po vylúčení na oboch stranách v 57. minúte sa karta začala obracať. Výsledok boli dva góly Senice, pričom druhý padol v tretej minúte nadstaveného času. Nečudo, že Jantek musel po zápase čeliť otázke, čo sa stalo s jeho zverencami v druhom polčase.uviedol kormidelník Tatrana.Sklamaný z prístupu zverencov neodmietol ani úvahu o prípadných pokutách. "poznamenal Jantek.Ten mal ťažké srdce na svojich hráčov, ale za priam už tradičný gólový príspevok pochválil Rolanda Černáka. Ten potvrdil streleckú fazónu, hoci na jeho góle mal významný podiel aj senický obranca, ktorého teč zmiatol brankára Františka Placha.dodal Černák.