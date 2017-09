Tréner Prešova Jantek po debakli s Trenčínom: Veľa vecí nie je kóšer

Na snímke hlavný tréner Miroslav Jantek počas tlačovej konferencie futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prešov 25. septembra (TASR) - Futbalisti 1. FC Tatran Prešov v zápase 10. kola proti AS Trenčín neprekročili svoj tieň a ešte hlbšie sa ponorili do výsledkovej letargie. Od tímu, ktorý sa ešte nedávno výsledkovo trápil, utŕžili po matnom výkone debakel 0:7. Hráči netajili sklamanie z herného prejavu, tréner Miroslav Jantek po zápase hovoril o radikálnom kroku a klubových reáliách, ktoré nie sú v poriadku.Prešovčania sa už niekoľko zápasov herne trápia a hoci vraveli o predzápasovom odhodlaní, to zostalo v kabíne. Trojzápasovú sériu bez streleného gólu natiahli o ďalší a predviedli najhorší výkon od návratu do najvyššej súťaže.vravel po zápase stredopoliar Martin Dupkala, ktorý sa ako jeden z mála postavil realite čelom a komunikoval s médiami.Hoci fanúšikovia Tatrana museli počas sezóny prehltnúť viacero vysokých prehier, tá s Trenčínom je mimoriadne trpká. Zvláštnosťou stretnutia bol aj absentujúci koučing domáceho kormidelníka Miroslava Janteka, ktorý upustil od tradičného dirigovania hráčov pobehujúc pred striedačkou.poznamenal Dupkala.Tréner Jantek po zápase naznačil mnohé aspekty, ktoré vyústili do výsledku 0:7.priznal Jantek, na ktorom bolo vidieť, že by chcel povedať i viac, no napokon vážil slová.Na zápas Prešova s Trenčínom bolo zvedavých iba niečo cez tristo divákov. Malá skupinka z nich stála za bránkou a mnohými pokrikmi i transparentom dávala najavo nespokojnosť s výsledkami i prácou trénera.Na kormidelníkovi Tatrana bola badateľná frustrácia i sklamanie z toho, akým spôsobom hráči ukázali svoj vzťah ku klubu.dodal Jantek.