Tréner Ružomberka Hrnčár pred barážou v Trenčíne: Urobíme maximum

Na snímke tréner Ružomberka Norbert Hrnčár. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Ružomberok 22. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sú pripravení vo fortunaligovej baráži o 1. predkolo Európskej ligy UEFA 2018/19 v Trenčíne vydať zo seba maximum. V rozhovore pre klubový web to prízvukoval ich tréner Norbert Hrnčár.Semifinále baráže je na programe v stredu 23. mája 2018 o 17.30 v Trenčíne, resp. v Žiline sa predstaví prvý tím nadstavbovej časti skupiny o udržanie FC Nitra. Ružomberčania v poslednom 10. kole nadstavbovej časti privítali na svojom trávniku Dunajskú Stredu. Tímu zo Žitného ostrova podľahli 0:4 a DAC tak postúpil priamo do EL.povedal pre www.mfkruzomberok.sk hlavný lodivod tímu spod Čebraťa.Obe barážové kolá sa hrajú na jedno stretnutie, pričom výhodu domáceho prostredia má vždy tím s lepším tabuľkovým postavením. Ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, nasledovať bude predĺženie 2x15 minút a pokiaľ bude remíza aj naďalej, príde na rad rozstrel zo značky 11 m.dodal Hrnčár, ktorému budú chýbať pre trest a zranenie najmenej dvaja dôležití hráči.priblížil šéf ružomberského realizačného tímu.Ak Liptáci uspejú pod hradom Matúša Čáka, v nedeľnom finále budú súperiť s úspešnejším zo zápasu Žilina – Nitra. "Ruža" má v tejto sezóne s Trenčínom bilanciu jedna remíza 3:3, dve víťazstvá so zhodným výsledkom 2:1 a jedna prehra v pomere 1:3.