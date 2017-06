Tréner Ružomberka Hrnčár pred vstupom do EL: Musíme byť odolní

Na snímke tréner Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

1. zápas 1. predkola EL 2017/2018, 20.00 SELČ:



Vojvodina Novi Sad - MFK Ružomberok

rozhoduje: Halil Umut Meler (Tur.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sa po jedenástich rokoch opäť predstavia na európskej scéne. V 1. predkole Európskej ligy UEFA 2017/18 nastúpia vo štvrtok večer na pôde srbskej Vojvodiny Novi Sad. Naposledy pôsobila "Ruža" v kontinentálnom pohári po majstrovskej sezóne 2005/2006 - v Lige majstrov vyradila v 2. predkole švédsky Djurgarden, v 3. predkole potom nestačila na favorizovaný CSKA Moskva a pohárové dobrodružstvo jej potom uťal v 1. kole Pohára UEFA FC Bruggy.povedal pred odchodom tréner Ružomberka Norbert Hrnčár. Liptáci odcestovali do Srbska už v utorok popoludní, cestu si rozdelili na dve časti. V utorok prespali v maďarskom Szegede a v stredu už dorazili do dejiska stretnutia. O súperovi, ktorý skončil v uplynulej sezóne tak ako Ružomberok v lige na 3. mieste, dostal tréner Norbert Hrnčár dostatok informácií:Slovenskému klubu bude chýbať stopér Dominik Kružliak, ktorý sa zranil minulý štvrtok v prípravnom dueli s Třincom (1:0). Ostatní hráči sú k dispozícii. Ružomberčania ešte jedného muža môže dopísať na súpisku, no zatiaľ rozhodnutie nepadlo.prezradil Hrnčár.Kapitán Liptákov Marek Sapara spomenul jednu paralelu.uviedol 34–ročný stredopoliar. Stopér Ján Maslo verí, že sa Ružomberok vráti s výsledkom zaručujúcim reálny boj o postup v odvete: