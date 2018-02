Tréner Šimíček druhýkrát v rovnakej rieke: Kompetencie si podelíme

Roman Šimíček, archívne foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 2. februára (TASR) - S dvomi rovnocennými trénermi vstúpia hokejisti HC Košice do záverečnej fázy tipsportligovej sezóny. Čech Roman Šimíček sa vrátil do známeho prostredia a s kolegom Marcelom Šimurdom si podelí kompetencie. Do Košíc sa vrátil prakticky hneď po tom, čo ukončil pôsobenie v Znojme.Vraví sa, že dvakrát do rovnakej rieky nevstúpiš, ale v prípade Romana Šimíčka to neplatilo. V roku 2015 doviedol spoločne s hlavným trénerom Petrom Oremusom košický klub k majstrovskému titulu, no o pár mesiacov boli obaja zo svojich funkcií uvoľnení pre neuspokojivé výsledky. Následne krátko viedol Skalicu a takmer dve sezóny aj Znojmo v medzinárodnej súťaži EBEL. Dnes je už opäť v Košiciach, tentoraz však už v pozícii rovnocenného trénerského partnera Marcela Šimurdu.uviedol Šimíček v deň svojho nástupu ku košickému tímu.Predstavitelia klubu už po januárovom angažovaní trénerskej dvojice Marcel Šimurda - Peter Bartoš avizovali, že túto dvojicu doplnia o ďalšieho trénera, s ktorým by radi počítali aj v dlhodobejšom horizonte.prezradil Šimíček.