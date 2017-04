Tréner Slovana Říha verí, že brankár Brust sa z minulej sezóny poučí

Na snímke uprostred tréner Miroš Říha. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) - Maximálne sústredenie na štart nového ročníka KHL by mohol priniesť hokejistom Slovana Bratislava úspech v podobe postupu do play off. "Belasí" majú za sebou piaty rok v nadnárodnej súťaži, počas ktorých do nadstavby postúpili dvakrát. V rozhovore pre klubový web tréner Slovana Miloš Říha tiež uviedol, že dôležité bude poskladať nový tím čo najskôr.povedal český kouč pre www.hcslovan.sk.Káder Slovana staval aj na hráčoch zo zámoria, podľa Říhu sa osvedčili.Päťdesiatosemročný kormidelník Slovana by chcel mať v tíme aj väčšiu skupinu slovenských hráčov.Slovan začne prípravu podľa pravidiel súťaže 3. júla.dodal.