Tréner SR 17 nominoval hráčov na I. fázu kvalifikácie

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa





program SR 17 v 8. kvalifikačnej skupine I. fázy:



pondelok 2. októbra: Moldavsko - Slovensko (Skopje, 15.00 hod.)



štvrtok 5. októbra: Slovensko - Macedónsko (Skopje, 15.00)



nedeľa 8. októbra: Slovensko - Bosna a Hercegovina (Skopje, 15.00)







nominácia SR 17:



brankári: Erik Búš (FC Nitra), Ivan Rehák (Spartak Trnava)



obrancovia: Marián Tandara (MŠK Žilina), Šimon Dolinský, Denis Richnavský (obaja DAC Dunajská Streda), Oliver Burian, Ivan Mesík (obaja Spartak Trnava), Matúš Katunský (FK Železiarne Podbrezová), Alexander Tóth (Slovan Bratislava)



stredopoliari: Dávid Doktorík (DAC Dunajská Streda), Ján Bernát (MŠK Žilina), Samuel Lavrinčík, Filip Lichý (obaja Slovan Bratislava), Dominik Topoľský (Olympique Marseille), Patrik Danek (FC Nitra), Dominik Bindics (Spartak Trnava), Matúš Begala (MFK Zemplín Michalovce)



útočníci: Sebastián Gembický (DAC 1904 Dunajská Streda), Dávid Strelec (Slovan Bratislava), Tomáš Bobček (MFK Ružomberok)







náhradníci:



brankár: Nikolas Bajnóczi (DAC Dunajská Streda)



obrancovia: Matúš Malý (DAC Dunajská Streda), Radovan Valentín (Slovan Bratislava), Jakub Krnáč (MFK Ružomberok), Mário Strakoš (FC Nitra), Šimon Kozák (FC Southampton)



stredopoliari: Filip Mráz (MŠK Žilina), Kristián Slebodník (DAC Dunajská Streda), Patrick Farkaš (Slovan Bratislava), Michal Dopater (MFK Ružomberok), Tomáš Hambálek (FC Nitra), Samuel Ďatko (FK Železiarne Podbrezová)



útočníci: Lukáš Letenay (AS Trenčín), Denis Giesser (Slovan Bratislava), Adam Goljan (MŠK Žilina), Lukáš Csáno (Spartak Trn

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov odohrá v októbri prvú fázu kvalifikácie ME 2018, ktoré sa budú hrať v Anglicku. Mladí Slováci odohrajú kvalifikačný štvorčlenný miniturnaj v Macedónsku v termíne 2.-8. októbra a ich súpermi postupne budú rovesníci z Moldavska, Macedónska a Bosny a Hercegoviny.Tréner SR 17 Samuel Slovák nominoval na kvalifikáciu 20 hráčov, medzi ktorými je jediný legionár - Dominik Topoľský z Olympique Marseille. Do druhej fázy kvalifikácie, tzv. Elite Round, postúpia prví dvaja z trinástich kvalifikačných skupín spolu so štyrmi najlepšími z tretích miest. Títo sa v Elite Round pripija k Nemecku a Portugalsku a žreb ich rozdelí do ôsmich štvorčlenných skupín. Na finálový turnaj postúpia ôsmi víťazi skupín a siedmi najlepší druhí.ava)